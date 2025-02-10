Осужденный за взятку в 160 миллионов экс-контрразведчик не обжаловал приговор

24 декабря в Пермском гарнизонном военном суде бывшему силовику во второй раз вынесли приговор. Царегородцеву назначили 8,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей. Кроме того, он должен выплатить в доход государства размер полученной взятки. Также его лишили майорского звания. Кроме того, суд постановил конфисковать имущество свидетеля и родственника Царегородцева Сергея Цитко. На обжалование решения осужденному и его адвокатам дается две недели после получения резолютивной части решения на руки. Срок вступления в силу приговора исчислялся с момента доставки пакета документов по почте в СИЗО-1, где находится Царегородцев.