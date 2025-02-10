Осужденный за взятку в 160 миллионов экс-контрразведчик не обжаловал приговор

Posted 10 февраля, 10:00
Published 10 февраля, 10:00
Modified 10 февраля, 10:02
Updated 10 февраля, 10:02
Лишенный звания «майор запаса» и осужденный за взятку в 160 млн рублей от группировки «русских хакеров» бывший контрразведчик Григорий Царегородцев решил не обжаловать вынесенный ему во второй раз приговор. Сегодня, 10 февраля, истек срок, когда адвокаты и он сам могли подать апелляционную жалобу на решение первой инстанции. В Пермском гарнизонном военном суде журналисту Properm.ru подтвердили, что приговор вступил в законную силу.
Как ранее звучало в суде, еще до вынесения приговора Царегородцев сообщил о подписании контракта с Минобороны РФ. По словам знакомого с ситуацией собеседника журналиста Properm.ru, он действительно принял решение отправиться служить в зону СВО и отказался от обжалования приговора.
24 декабря в Пермском гарнизонном военном суде бывшему силовику во второй раз вынесли приговор. Царегородцеву назначили 8,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей. Кроме того, он должен выплатить в доход государства размер полученной взятки. Также его лишили майорского звания. Кроме того, суд постановил конфисковать имущество свидетеля и родственника Царегородцева Сергея Цитко. На обжалование решения осужденному и его адвокатам дается две недели после получения резолютивной части решения на руки. Срок вступления в силу приговора исчислялся с момента доставки пакета документов по почте в СИЗО-1, где находится Царегородцев.
Впервые суд вынес решение по делу экс-контрразведчика в апреле 2024 года, но первый приговор адвокаты Царегородцева Дмитрий Рощин и Светлана Кропотина обжаловали. Центральный военный суд в Екатеринбурге осенью прошлого года по формальным признакам отменил решение и вернул дело на новое рассмотрение в другом составе суда в Пермь.
По мнению следствия Царегородцев с 2015 года получал от участников хакерской группировки деньги, в общей сложности 160 млн рублей — за попустительство по службе. Последние 100 млн рублей хакеры предали ему в чемодане за две недели до своего задержания. Бывший сотрудник спецслубы вины в получении взятки не признавал, утверждая, что совершил мошенничество — деньги у хакеров взял, но ничего для них не сделал.
В ноябре прошлого года апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила без изменений приговор группе русских хакеров в части размера наказания. Обжаловали решение Савёловского суда хакер Александр Ковалев и владелец компании «Гет-Нэт» Артем Зайцев. Кроме того, два апелляционных представления на приговор русским хакерам направила прокуратура.
В апреле 2024 года в Москве членов группировки «русских хакеров», занимавшихся торговлей данными банковских карт иностранных граждан, признали виновными. Костяк группировки состоял из пермяков, тех же Ковалева и Зайцева, а также сотрудника «Транстехкома» Артема Быстрых, неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьева. Туда же входил гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский. Во время расследования этого уголовного дела хакеры сообщили силовикам, что они дали взятку за бездействие в отношении них контрразведчику Григорию Царегородцеву.