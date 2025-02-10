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Posted 10 февраля, 05:30

Published 10 февраля, 05:30

Modified 10 февраля, 05:32

Updated 10 февраля, 05:32

Пермь впервые примет фестиваль фиджитал — спорта среди студентов

Пермь впервые примет фестиваль фиджитал — спорта среди студентов

10 февраля 2025, 05:30
Фото: 1MI.
В Перми весной состоится студенческий суперфинал турнира по баскетболу

С 16 по 18 мая в Перми студенты колледжей сразятся в суперфинале турнира по баскетболу 3×3. Об этом сообщает краевое Минспорта.

Сегодня, 10 февраля, во многих учебных заведениях региона играют команды-участники Всероссийских соревнований. Молодых футболистов, баскетболистов, волейболистов поддерживает проект «Лига ВУЗов». Кроме того, ежегодно проводятся краевые Универсиада вузов и Спартакиада учреждений среднего образования. На них съезжаются более четырех тысяч спортсменов.

В этом году Пермский край получил право проведения Суперфинала Турнира Приволжья по баскетболу 3×3 среди студентов вузов. А с 16 по 18 мая на паркете встретятся игроки из колледжей и училищ.

Также впервые в Перми планируется провести межрегиональный фестиваль по фиджитал — спорту. В октябре пройдет краевой этап, а через год — окружные состязания.

Фиджитал признан официальным спортом в России совсем недавно. В феврале 2023 года создана Всероссийская федерация фиджитал-спорта, и к 2024 году по всей стране было открыто более 60 филиалов организации.

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#Спорт#Баскетбол#Студенты
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