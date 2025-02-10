Пермь впервые примет фестиваль фиджитал — спорта среди студентов

Posted 10 февраля, 05:30
Published 10 февраля, 05:30
Modified 10 февраля, 05:32
Updated 10 февраля, 05:32
С 16 по 18 мая в Перми студенты колледжей сразятся в суперфинале турнира по баскетболу 3×3. Об этом сообщает краевое Минспорта.
Сегодня, 10 февраля, во многих учебных заведениях региона играют команды-участники Всероссийских соревнований. Молодых футболистов, баскетболистов, волейболистов поддерживает проект «Лига ВУЗов». Кроме того, ежегодно проводятся краевые Универсиада вузов и Спартакиада учреждений среднего образования. На них съезжаются более четырех тысяч спортсменов.
В этом году Пермский край получил право проведения Суперфинала Турнира Приволжья по баскетболу 3×3 среди студентов вузов. А с 16 по 18 мая на паркете встретятся игроки из колледжей и училищ.
Также впервые в Перми планируется провести межрегиональный фестиваль по фиджитал — спорту. В октябре пройдет краевой этап, а через год — окружные состязания.
Фиджитал признан официальным спортом в России совсем недавно. В феврале 2023 года создана Всероссийская федерация фиджитал-спорта, и к 2024 году по всей стране было открыто более 60 филиалов организации.