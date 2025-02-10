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Posted 10 февраля, 11:47

Published 10 февраля, 11:47

Modified 10 февраля, 11:49

Updated 10 февраля, 11:49

В Перми вынесен приговор мужчине, жестоко избившему соседа в подъезде

Пермяк избил соседа в подъезде и забрал его продукты и документы

10 февраля 2025, 11:47
Фото: 1MI.

В Перми вынесен приговор мужчине, жестоко избившему соседа в подъезде

Ближайшие годы мужчина проведет в колонии.

Орджоникидзевским районным судом Перми постановлен обвинительный приговор в отношении 22-летнего пермяка, жестоко избившего соседа. Приговор вынесен 5 февраля, сообщают в пресс-службе суда.

В сентябре 2023 года в подъезде одного из домов по ул. Кабельщиков между соседями начался словесный конфликт. В ходе ссоры подсудимый своим телом толкнул потерпевшего в грудную клетку, в результате чего последний ударился о косяк железной металлической двери. После чего молодой человек, сцепившись с потерпевшим, упал вместе с ним с лестничного пролета. А затем, встав, нанес многочисленные удары по голове и телу. В завершении стычки, когда пострадавший находился на четвереньках, ударил того ногой в область груди. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Не остановившись на этом, подсудимый забрал с места совершения преступления принадлежащий соседу пакет с продуктами питания и документами.

В судебном заседании молодой человек частично признал вину лишь в совершении одного из деяний.

По итогам судебного разбирательства пермяк признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 и частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также судом частично удовлетворены исковые требования потерпевшего в размере 500 тыс. рублей.

На днях Краснокамский городской суд приговорил местного жителя за периодические побои и травлю (ч.2 ст. 116.1 УК РФ) соседей по коммуналке к году и пяти месяцам колонии общего режима.

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