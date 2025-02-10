Пермяк избил соседа в подъезде и забрал его продукты и документы

В сентябре 2023 года в подъезде одного из домов по ул. Кабельщиков между соседями начался словесный конфликт. В ходе ссоры подсудимый своим телом толкнул потерпевшего в грудную клетку, в результате чего последний ударился о косяк железной металлической двери. После чего молодой человек, сцепившись с потерпевшим, упал вместе с ним с лестничного пролета. А затем, встав, нанес многочисленные удары по голове и телу. В завершении стычки, когда пострадавший находился на четвереньках, ударил того ногой в область груди. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.