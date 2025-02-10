Пермяк лишился садового участка за неуплату алиментов

Орджоникидзевским районным судом Перми рассмотрено гражданское дело по иску судебного пристава к жителю города об обращении взыскания на земельный участок. Установлено, что ответчик является должником по исполнительному производству о взыскании алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей. В рамках исполнительного производства установлено наличие в собственности ответчика земельного участка, расположенного в СНТ.