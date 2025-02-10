Пермяк лишился садового участка за неуплату алиментов

Posted 10 февраля, 15:39
Published 10 февраля, 15:39
Modified 10 февраля, 15:41
Updated 10 февраля, 15:41
Пермяк за долги по алиментам на 3 детей в 821 тыс. рублей лишился садового участка. Подробности сообщают в краевой прокуратуре.
Орджоникидзевским районным судом Перми рассмотрено гражданское дело по иску судебного пристава к жителю города об обращении взыскания на земельный участок. Установлено, что ответчик является должником по исполнительному производству о взыскании алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей. В рамках исполнительного производства установлено наличие в собственности ответчика земельного участка, расположенного в СНТ.
Задолженность ответчика по уплате алиментов на 14 января 2025 года превысила 821 тыс. рублей. Каких-либо попыток к погашению указанной задолженности пермяк не предпринимал.
Суд решил, что обращение взыскания на принадлежащий должнику земельный участок является единственным способом защиты прав взыскателя, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.
За прошлый, 2024 год, правом на приостановление исполнительных производств воспользовалось 5 063 участников специальной военной операции из Пермского края. На сегодняшний день в зоне боевых действий находятся 1 163 жителя Пермского края, обязанных к уплате алиментов. После заключения контрактов они вернули своим детям долги на общую сумму свыше 187 млн рублей.