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Posted 10 февраля, 13:14

Published 10 февраля, 13:14

Modified 10 февраля, 13:16

Updated 10 февраля, 13:16

Пермякам предлагают встретить весну на лыжах

Пермякам предлагают встретить весну на лыжах

10 февраля 2025, 13:14
Фото: 1MI.
1 марта пройдет спринт «Ёлки. Пермский период».

В Перми стартовала регистрация участников на шестой лыжный спринт «Ёлки. Пермский период». Об этом рассказал мэр Эдуард Соснин в соцсетях. Соревнования в дисциплине «свободный стиль — спринт» состоятся на территории УДС «Молот». Рядом с ледовым дворцом специально сделают трассу.

По итогам состязаний каждый участник на финише получит в подарок сувенирную медаль. Победителей и призёров наградят кубками и дипломами.

Регистрация лыжников продлится до 27 февраля на сайте умный-спорт.рф. Если участников будет слишком много, ее могут досрочно остановить. Подробнее о мероприятии можно узнать в школе олимпийского резерва «Летающий лыжник» по адресу: бульвар Гагарина, 28 или позвонить по телефону 207-71-00

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#Спорт#Лыжи#Молот,молот-прикамье
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