Пермякам предлагают встретить весну на лыжах

Posted 10 февраля, 13:14
Published 10 февраля, 13:14
Modified 10 февраля, 13:16
Updated 10 февраля, 13:16
В Перми стартовала регистрация участников на шестой лыжный спринт «Ёлки. Пермский период». Об этом рассказал мэр Эдуард Соснин в соцсетях. Соревнования в дисциплине «свободный стиль — спринт» состоятся на территории УДС «Молот». Рядом с ледовым дворцом специально сделают трассу.
По итогам состязаний каждый участник на финише получит в подарок сувенирную медаль. Победителей и призёров наградят кубками и дипломами.
Регистрация лыжников продлится до 27 февраля на сайте умный-спорт.рф. Если участников будет слишком много, ее могут досрочно остановить. Подробнее о мероприятии можно узнать в школе олимпийского резерва «Летающий лыжник» по адресу: бульвар Гагарина, 28 или позвонить по телефону 207-71-00