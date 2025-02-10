Пермякам предлагают встретить весну на лыжах

Регистрация лыжников продлится до 27 февраля на сайте умный-спорт.рф. Если участников будет слишком много, ее могут досрочно остановить. Подробнее о мероприятии можно узнать в школе олимпийского резерва «Летающий лыжник» по адресу: бульвар Гагарина, 28 или позвонить по телефону 207-71-00