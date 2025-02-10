Пермякам расскажут про секреты подвалов

Posted 10 февраля, 07:39
Published 10 февраля, 07:39
Modified 10 февраля, 07:41
Updated 10 февраля, 07:41
В четверг, 13 февраля, в 18.30 в зале исторического парка «Россия — Моя история» начнется лекция «Подземные тайны Перми». Ее проведет заместитель председателя Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников, член краевой общественной организации «Союз Архитекторов» Геннадий Воженников.
Речь пойдет о том, как прямо под землей провозили груженые телеги, о церковных ходах и шахтах, холодильниках и послевоенных бомбоубежищах. Посетители узнают, что раньше хранили в подвалах купеческих особняков и куда ведут подземные лабиринты.
Как сообщает сайт uraloved.ru, наиболее интересные места на подземной карте Перми: угол ул. Сибирской и Белинского, территория, примыкающая к Егошихинскому некрополю, бывший Центральный гастроном, ул. Пермская и здание бывшей галереи.