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Posted 10 февраля, 07:39

Published 10 февраля, 07:39

Modified 10 февраля, 07:41

Updated 10 февраля, 07:41

Пермякам расскажут про секреты подвалов

Пермякам расскажут про секреты подвалов

10 февраля 2025, 07:39
Фото: 1MI.
Любителей истории приглашают на лекцию «Подземные тайны Перми».

В четверг, 13 февраля, в 18.30 в зале исторического парка «Россия — Моя история» начнется лекция «Подземные тайны Перми». Ее проведет заместитель председателя Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников, член краевой общественной организации «Союз Архитекторов» Геннадий Воженников.

Речь пойдет о том, как прямо под землей провозили груженые телеги, о церковных ходах и шахтах, холодильниках и послевоенных бомбоубежищах. Посетители узнают, что раньше хранили в подвалах купеческих особняков и куда ведут подземные лабиринты.

Как сообщает сайт uraloved.ru, наиболее интересные места на подземной карте Перми: угол ул. Сибирской и Белинского, территория, примыкающая к Егошихинскому некрополю, бывший Центральный гастроном, ул. Пермская и здание бывшей галереи.

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#Город#История#Краеведение
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