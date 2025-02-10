Пермякам расскажут про секреты подвалов

Речь пойдет о том, как прямо под землей провозили груженые телеги, о церковных ходах и шахтах, холодильниках и послевоенных бомбоубежищах. Посетители узнают, что раньше хранили в подвалах купеческих особняков и куда ведут подземные лабиринты.