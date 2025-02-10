Пермяков приглашают на обследование здоровья в бассейн

Posted 10 февраля, 04:28
Published 10 февраля, 04:28
Modified 10 февраля, 04:30
Updated 10 февраля, 04:30
Сотрудники Городской клинической поликлиники № 2 будут проводить диспансеризацию в бассейне «Олимпия». Пациенты без записи смогут измерить уровень глюкозы и холестерина в крови, внутриглазное давление, ЭКГ, пройти антропометрию и осмотр у терапевта.
Также здесь можно сдать на кровь на анализ, кроме того, принимает акушер, а мужчины могут обследоваться на простатический специфический антиген.
При необходимости пациента пригласят на лечение в поликлинику. Диспансеризация продлится до 14 февраля с 17.00 до 20.00 в холле перед гардеробом на 1 этаже.