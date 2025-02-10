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Posted 10 февраля, 04:28

Published 10 февраля, 04:28

Modified 10 февраля, 04:30

Updated 10 февраля, 04:30

Пермяков приглашают на обследование здоровья в бассейн

Пермяков приглашают на обследование здоровья в бассейн

10 февраля 2025, 04:28
Фото: 1MI.
На этой неделе в спорткомплексе «Олимпия» пермяки могут пройти диспансеризацию

Сотрудники Городской клинической поликлиники № 2 будут проводить диспансеризацию в бассейне «Олимпия». Пациенты без записи смогут измерить уровень глюкозы и холестерина в крови, внутриглазное давление, ЭКГ, пройти антропометрию и осмотр у терапевта.

Также здесь можно сдать на кровь на анализ, кроме того, принимает акушер, а мужчины могут обследоваться на простатический специфический антиген.

При необходимости пациента пригласят на лечение в поликлинику. Диспансеризация продлится до 14 февраля с 17.00 до 20.00 в холле перед гардеробом на 1 этаже.

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#Здоровье#Медицина#Болезни
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