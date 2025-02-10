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Posted 10 февраля, 12:28

Published 10 февраля, 12:28

Modified 10 февраля, 12:30

Updated 10 февраля, 12:30

В 2024 году в Прикамье на оплату труда в Гострудинспекцию пожаловались 1373 чело

Почти полторы тысячи пермяков пожаловались в Гострудинспекцию на оплату труда

10 февраля 2025, 12:28
Фото: Яндекс Карты.

В 2024 году в Прикамье на оплату труда в Гострудинспекцию пожаловались 1373 чело

Всего же в ведомство поступило 3,5 тысячи жалоб.

В 2024 году в Государственную инспекцию труда в Пермском крае поступило 3 524 обращений граждан. Большую часть составили обращения по вопросам оплаты труда — 1 374, рассказали в инспекции.

Также пермяков интересовали вопросы оформления трудовых отношений — 434 обращения. По вопросам охраны труда рассмотрено 182 обращения.

В ходе рассмотрения трети обращений из общего числа поступивших в ходе взаимодействия с работодателем трудовые права работников были восстановлены без инициирования контрольно-надзорных мероприятий, сообщают в ведомстве.

В 2024 году в органы прокуратуры края поступило почти 90 тыс. обращений, из которых разрешено свыше 57 тыс., каждое пятое обращение удовлетворено. Число обратившихся на личный прием составило около 23,5 тыс. человек.

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#Экономика#Пермь#Гоструд
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