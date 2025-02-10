Почти полторы тысячи пермяков пожаловались в Гострудинспекцию на оплату труда

Posted 10 февраля, 12:28
Published 10 февраля, 12:28
Modified 10 февраля, 12:30
Updated 10 февраля, 12:30
В 2024 году в Государственную инспекцию труда в Пермском крае поступило 3 524 обращений граждан. Большую часть составили обращения по вопросам оплаты труда — 1 374, рассказали в инспекции.
Также пермяков интересовали вопросы оформления трудовых отношений — 434 обращения. По вопросам охраны труда рассмотрено 182 обращения.
В ходе рассмотрения трети обращений из общего числа поступивших в ходе взаимодействия с работодателем трудовые права работников были восстановлены без инициирования контрольно-надзорных мероприятий, сообщают в ведомстве.
В 2024 году в органы прокуратуры края поступило почти 90 тыс. обращений, из которых разрешено свыше 57 тыс., каждое пятое обращение удовлетворено. Число обратившихся на личный прием составило около 23,5 тыс. человек.