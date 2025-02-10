Пожилой пермский белый медведь впервые порыбачил в Москве

Медвежонок-сирота был найден в Якутии местными жителями. Затем его отправили в Пермский зоопарк, а оттуда — в Казанский зооботсад. В Татарстане у Терпея были плохие условия содержания, на что не раз жаловались активисты. Животному 22 года (по человеческим меркам это примерно 90), а он жил в узком вольере и с «дыркой в полу» вместо бассейна, пишет Inkazan.ru.