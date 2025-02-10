Пожилой пермский белый медведь впервые порыбачил в Москве

Posted 10 февраля, 03:11
Published 10 февраля, 03:11
Modified 10 февраля, 03:13
Updated 10 февраля, 03:13
Белый медведь Терпей, который жил в Пермском зоопарке, потом в Казанском, осваивается в столице. Он уже вышел на свою первую рыбалку, причем весьма успешно.
«Наш северный великан уже освоился в своём бассейне и уверенно себя чувствует в воде. Вы только посмотрите, как ловко он двигается! Медведь внимательно изучил подводное пространство, нашёл рыбу, выловил и вынырнул с добычей», — пишет телегам-канал Московского зоопарка.
Медвежонок-сирота был найден в Якутии местными жителями. Затем его отправили в Пермский зоопарк, а оттуда — в Казанский зооботсад. В Татарстане у Терпея были плохие условия содержания, на что не раз жаловались активисты. Животному 22 года (по человеческим меркам это примерно 90), а он жил в узком вольере и с «дыркой в полу» вместо бассейна, пишет Inkazan.ru.
В Московском зоопарке специалисты назначили хищнику поддерживающую терапию и разработали специальный рацион. Терпей питается живой рыбой, овощами (в их числе морковь, листья салата, тыквы), фруктами (груши, арбузы, дыни, яблоки), сезонными ягодами, рыбьим жиром. Также медведь принимает витаминно-минеральный комплекс.