Рабочий упал с пятого этажа строящегося элитного дома в центре Перми

Posted 10 февраля, 06:05
Published 10 февраля, 06:05
Modified 10 февраля, 06:07
Updated 10 февраля, 06:07
В центре Перми с высоты пятого этажа строящегося клубного дома «Строганов» упал рабочий. Он разбился насмерть, сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.
Трагедия произошла 8 февраля по ул. Пермская, 86. Гострудинспекция совместно со следственными органами устанавливают обстоятельства гибели и наличие трудовых отношений.
Клубный дом «Строгановский» по ул. Пермская, 86 возводит СЗ «Пермская». Срок сдачи квартир — четвертый квартал 2025 года. В доме 10 этажей. На уровне пятого этажа девелопер обещает обустроить терасу.