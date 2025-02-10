properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 06:05

Published 10 февраля, 06:05

Modified 10 февраля, 06:07

Updated 10 февраля, 06:07

Рабочий упал с пятого этажа строящегося элитного дома в центре Перми

Рабочий упал с пятого этажа строящегося элитного дома в центре Перми

10 февраля 2025, 06:05
Фото: dom-stroganov.ru.
Мужчина разбился насмерть.

В центре Перми с высоты пятого этажа строящегося клубного дома «Строганов» упал рабочий. Он разбился насмерть, сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

Трагедия произошла 8 февраля по ул. Пермская, 86. Гострудинспекция совместно со следственными органами устанавливают обстоятельства гибели и наличие трудовых отношений.

Клубный дом «Строгановский» по ул. Пермская, 86 возводит СЗ «Пермская». Срок сдачи квартир — четвертый квартал 2025 года. В доме 10 этажей. На уровне пятого этажа девелопер обещает обустроить терасу.

Читайте также:
В Прикамье за одиннадцать месяцев произошло 68 несчастных случаев на производствеРабочий из Таджикистана упал со строящегося дома в ПермиИнспекция труда начала расследование гибели работника возле ТЦ «Радуга»
#Упал с высоты#Несчастный случай#Несчастный случай на работе#Стройка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика