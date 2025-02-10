Стали известны подробности убийства 23-летней девушки в пермском общежитии

Как рассказал порталу Properm.ru знакомый пермячки, друг погибшей выпивал, и именно по этой причине она хотела прекратить отношения с ним. В тот день молодой человек пришел к ней забрать свои вещи, они поругались, и он набросился на девушку с ножом.