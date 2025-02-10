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Posted 10 февраля, 10:13

Published 10 февраля, 10:13

Modified 10 февраля, 10:15

Updated 10 февраля, 10:15

Стали известны подробности убийства 23-летней девушки в пермском общежитии

Стали известны подробности убийства 23-летней девушки в пермском общежитии

10 февраля 2025, 10:13
Фото: 1MI.
Девушка хотела расстаться с молодым человеком.

Погибшая в общежитии 23-летняя девушка собиралась расстаться с парнем, которого подозревают в ее убийстве. Об этом Properm.ru рассказал знакомый погибшей.

Убийство произошло 9 февраля, около пяти утра в одном из общежитий Индустриального района, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. Во время ссоры парень ударил девушку ножом в грудь. От ранений она скончалась на месте. Подозреваемого задержали.

Как рассказал порталу Properm.ru знакомый пермячки, друг погибшей выпивал, и именно по этой причине она хотела прекратить отношения с ним. В тот день молодой человек пришел к ней забрать свои вещи, они поругались, и он набросился на девушку с ножом.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас ведомство готовит ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время парню будет предъявлено обвинение.

Как рассказали журналисту Properm.ru собеседники, близкие к следствию, ходатайство будет рассматриваться в Индустриальном районном суде уже завтра, 11 февраля.

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#Криминал#Закон#Следствие
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