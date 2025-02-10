Стали известны подробности убийства 23-летней девушки в пермском общежитии

Posted 10 февраля, 10:13
Published 10 февраля, 10:13
Modified 10 февраля, 10:15
Updated 10 февраля, 10:15
Погибшая в общежитии 23-летняя девушка собиралась расстаться с парнем, которого подозревают в ее убийстве. Об этом Properm.ru рассказал знакомый погибшей.
Убийство произошло 9 февраля, около пяти утра в одном из общежитий Индустриального района, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. Во время ссоры парень ударил девушку ножом в грудь. От ранений она скончалась на месте. Подозреваемого задержали.
Как рассказал порталу Properm.ru знакомый пермячки, друг погибшей выпивал, и именно по этой причине она хотела прекратить отношения с ним. В тот день молодой человек пришел к ней забрать свои вещи, они поругались, и он набросился на девушку с ножом.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас ведомство готовит ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время парню будет предъявлено обвинение.
Как рассказали журналисту Properm.ru собеседники, близкие к следствию, ходатайство будет рассматриваться в Индустриальном районном суде уже завтра, 11 февраля.