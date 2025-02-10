Топ-менеджеров «Телты» через полтора года отпустили под домашний арест

Известно, что «Телта» в 2015 году получила госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В тот же период между ФГУП «18 Центральный Научно-Исследовательский Институт»Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Обе поставки должны были завершиться в 2016 году. Как известно из материалов дел, исполнение этих контрактов курировал задержанный в мае генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Сейчас объем исков Минобороны РФ к «Телте» из-за неисполнения контрактов составляет более 100 млн рублей.