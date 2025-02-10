Топ-менеджеров «Телты» через полтора года отпустили под домашний арест

Posted 10 февраля, 08:06
Published 10 февраля, 08:06
Modified 10 февраля, 08:08
Updated 10 февраля, 08:08
Мосгорсуд удовлетворил ходатайства защиты арестованных по подозрению в хищении денег Минобороны РФ бывших топ-менеджеров Пермского телефонного завода «Телта» и отпустил их под домашний арест, пишет сегодня РИА Новости. Ходатайство следствия было рассмотрено еще в прошлую пятницу, 7 февраля.
Бывший гендиректор предприятия Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина были арестованы в июле 2023 года по подозрению в махинациях при исполнении гособоронзаказа. Весной 2024 года они дали признательные показания о даче взятки генералу Вадиму Шамарину, ему предъявили обвинение в получении от топ-менеджмента «Телты» 36 млн рублей. В московском СИЗО Высоков и Гришина провели уже полтора года. Следователь настаивал на продлении срока содержания под стражей до 10 мая.
В конце января СК России сообщил, что завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. После того, как в отношении него дали признательные показания Высоков и Гришина, генерал был задержан.
Верховный суд РФ 16 января оставил без удовлетворения иск об изменении подсудности для рассмотрения дела о мошенничестве с контрактами Минобороны на Пермском телефонном заводе. Информация опубликована на сайте Верховного суда. Адвокаты обвиняемых пытались доказать, что дело нужно рассматривать в Ленинском районном суде в Перми. Оно находилось на рассмотрении Мещанского суда в Москве, куда поступило из Таганского суда.
Мещанский суд Москвы в декабре направил в Верховный суд РФ вопрос об определении подсудности рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего совладельца «Телты» Игоря Морозова, директора предприятия Алексея Высокова, главбуха Елены Гришиной и бывшего военпреда Минобороны РФ Алексея Пальмова. Все они обвиняются в хищении 48 млн рублей.
В январе Арбитражный суд Москвы назначил к рассмотрению иск ФГУП «18 Центральный Научно-Исследовательский Институт» Минобороны РФ о понуждении представить расчетно-калькуляционные материалы на поставленную продукцию по договору поставки полевого телефонного аппарата ТА-88. Ранее сообщалось, что в калькуляции по требованию Высокова и Гришиной вносились фиктивные сведения. В девятом апелляционном суде сейчас рассматривается жалоба «Телты» на решение о взыскании в пользу «Воентелекома» 12,5 млн рублей. Всего в арбитраже сейчас рассматриваются иски Минобороны и подведомственных учреждений в «Телте» на общую сумму более, чем в 100 млн рублей.
Известно, что «Телта» в 2015 году получила госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В тот же период между ФГУП «18 Центральный Научно-Исследовательский Институт»Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Обе поставки должны были завершиться в 2016 году. Как известно из материалов дел, исполнение этих контрактов курировал задержанный в мае генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Сейчас объем исков Минобороны РФ к «Телте» из-за неисполнения контрактов составляет более 100 млн рублей.