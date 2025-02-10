Транспортно-пересадочный узел на базе вокзала Пермь-II будут строить в три этапа

Строить ТПУ на базе железнодорожного вокзала будут в три этапа. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на краевой Минтранс. Ведомство свою очередь передает информацию, полученную от представителей дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД».