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Posted 10 февраля, 07:18

Published 10 февраля, 07:18

Modified 10 февраля, 08:02

Updated 10 февраля, 08:02

Транспортно-пересадочный узел на базе вокзала Пермь-II будут строить в три этапа

Транспортно-пересадочный узел на базе вокзала Пермь-II будут строить в три этапа

10 февраля 2025, 07:18
Фото: properm.ru.
Сюжет
Ржд
Когда именно в Перми появится новый вокзал, пока неизвестно.

Строить ТПУ на базе железнодорожного вокзала будут в три этапа. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на краевой Минтранс. Ведомство свою очередь передает информацию, полученную от представителей дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД».

На первом этапе будет построен пешеходный транзитный тоннель, который соединит привокзальную площадь с улицей Строителей. На втором возведут новый вокзальный комплекс. На третьем — реконструируют уже имеющийся вокзал с развитием путевого и платформенного хозяйства.

В 2025 году должна быть полностью сформирована проектная документация, после чего планируется проведение ведомственной и государственной экспертиз. Точные сроки реализации проекта ТПУ «Пермь II» неизвестны — они зависят от утвержденных правительством РФ бюджетных параметров инвестиционной программы ОАО «РЖД».

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#Пермь 2#Ржд#Вокзал#Вокзал пермь-2#Железнодорожный вокзал#ТПУ
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