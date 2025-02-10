Транспортно-пересадочный узел на базе вокзала Пермь-II будут строить в три этапа

Posted 10 февраля, 07:18
Published 10 февраля, 07:18
Modified 10 февраля, 08:02
Updated 10 февраля, 08:02
Строить ТПУ на базе железнодорожного вокзала будут в три этапа. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на краевой Минтранс. Ведомство свою очередь передает информацию, полученную от представителей дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД».
На первом этапе будет построен пешеходный транзитный тоннель, который соединит привокзальную площадь с улицей Строителей. На втором возведут новый вокзальный комплекс. На третьем — реконструируют уже имеющийся вокзал с развитием путевого и платформенного хозяйства.
В 2025 году должна быть полностью сформирована проектная документация, после чего планируется проведение ведомственной и государственной экспертиз. Точные сроки реализации проекта ТПУ «Пермь II» неизвестны — они зависят от утвержденных правительством РФ бюджетных параметров инвестиционной программы ОАО «РЖД».