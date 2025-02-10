Тяжела и неказиста жизнь простого «Бруталиста». Какой он — главный фаворит «Оскара»?

Но понятно, почему Корбет выбрал такое решение. Эти откровенные сцены вызывают очень сильные чувства. Беда в том, что делают они это не за счет раскрытия заявленных тем, сложных и важных, а путем примитивной манипуляции эмоциями. И самое смешное, что эти манипуляции направлены не по адресу. Фильм предлагает нам сопереживать Ласло Тоту, его тягостям и метаниям. Но делать этого не хочется, потому что Ласло показан как редкостный шлемазл. У него склочный характер, он торчок, тяжело больной, и жене не изменяет только потому, что не может физически (хотя пару раз пытается). Единственный хороший поступок, который архитектор совершает за все три часа фильма (хотя у него нет никаких оснований для такой длительности), это то, что он делится с женой своим ширевом, когда она чуть не умирает от очередного приступа.