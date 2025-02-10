Утверждено обвинительное заключение по делу «блогера из Куеды» Шабутдинова

По версии следствия, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, а также отвечал за публикацию в интернете заведомо ложных сведений о своих образовательных программах, которые в действительности таковыми не были. Сообщники блогера использовали агрессивный маркетинг и активно рекламировали его работу от имени подконтрольных юрлиц, среди которых ООО «Лайк Центр» на Пресненской набережной. Они продавали клиентам якобы обучающие программы, курсы, тренинги и вебинары, обещая им высокий результат от последующей предпринимательской деятельности.