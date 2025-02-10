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Posted 10 февраля, 16:03

Published 10 февраля, 16:03

Modified 10 февраля, 16:06

Updated 10 февраля, 16:06

«Блогера из Куеды» Аяза Шатбудинова обвинили в 113 эпизодах мошенничества

Утверждено обвинительное заключение по делу «блогера из Куеды» Шабутдинова

10 февраля 2025, 16:03
Фото: прокуратура города Москвы.

«Блогера из Куеды» Аяза Шатбудинова обвинили в 113 эпизодах мошенничества

Общий ущерб по делу превысил 57 миллионов рублей.

В понедельник, 10 февраля, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу блогера Аяза Шабутдинова. Ему вменяют 113 эпизодов мошенничества, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, а также отвечал за публикацию в интернете заведомо ложных сведений о своих образовательных программах, которые в действительности таковыми не были. Сообщники блогера использовали агрессивный маркетинг и активно рекламировали его работу от имени подконтрольных юрлиц, среди которых ООО «Лайк Центр» на Пресненской набережной. Они продавали клиентам якобы обучающие программы, курсы, тренинги и вебинары, обещая им высокий результат от последующей предпринимательской деятельности.

«Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях, и ложного впечатления о правомерности деятельности и её гражданско-правовом характере», — отмечают в прокуратуре.

В результате от действий блогера и соучастников его ОПГ пострадали 113 человек. Они платили за «образовательные» программы от 60 тыс до 12 млн. рублей. Общий ущерб по делу превысил 57 млн. рублей.

После того, как Шабутдинов получит обвинительное заключение, более 280 томов по этому разбирательству будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Сам блогер находится в СИЗО с ноября 2023 года.

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#Общество#Суд#Аяз Шабутдинов
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