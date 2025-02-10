В еще одном спальном микрорайоне Перми может появиться спортивная площадка

Posted 10 февраля, 06:35
Published 10 февраля, 06:35
Modified 10 февраля, 06:37
Updated 10 февраля, 06:37
Власти Перми определили победителя аукциона на право аренды территории площадью 4,5 тыс. кв. метров по ул. 2-й Юрлинской, 4 в Орджоникидзевском районе. Им стал предприниматель Дмитрий Вдовин. Он предложил наибольшую стоимость оплаты — 1,74 млн рублей. Всего на торги заявились пятеро участников.
Как сообщает пресс-служба мэрии, бизнесмен сможет распоряжаться площадкой в течении семи лет и четырех месяцев. На этой территории разрешено строить объекты физической культуры и спорта не выше четырех этажей. Площадка расположена в зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Дмитрий Вдовин руководит компаниями: «Пермтекстиль», «Экоинвест», «Развитие». Также является учредителем компании «Одежда».