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Posted 10 февраля, 06:35

Published 10 февраля, 06:35

Modified 10 февраля, 06:37

Updated 10 февраля, 06:37

В еще одном спальном микрорайоне Перми может появиться спортивная площадка

В еще одном спальном микрорайоне Перми может появиться спортивная площадка

10 февраля 2025, 06:35
Фото: 1MI.
В мэрии Перми подвели итоги аукциона на право аренды участка в микрорайоне Энергетиков

Власти Перми определили победителя аукциона на право аренды территории площадью 4,5 тыс. кв. метров по ул. 2-й Юрлинской, 4 в Орджоникидзевском районе. Им стал предприниматель Дмитрий Вдовин. Он предложил наибольшую стоимость оплаты — 1,74 млн рублей. Всего на торги заявились пятеро участников.

Как сообщает пресс-служба мэрии, бизнесмен сможет распоряжаться площадкой в течении семи лет и четырех месяцев. На этой территории разрешено строить объекты физической культуры и спорта не выше четырех этажей. Площадка расположена в зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Дмитрий Вдовин руководит компаниями: «Пермтекстиль», «Экоинвест», «Развитие». Также является учредителем компании «Одежда».

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#Спорт#Строительство#Власть
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