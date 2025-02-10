В еще одном спальном микрорайоне Перми может появиться спортивная площадка

Как сообщает пресс-служба мэрии, бизнесмен сможет распоряжаться площадкой в течении семи лет и четырех месяцев. На этой территории разрешено строить объекты физической культуры и спорта не выше четырех этажей. Площадка расположена в зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3.