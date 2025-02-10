В мэрии официально сменился глава департамента дорог и благоустройства

Posted 10 февраля, 05:41
Published 10 февраля, 05:41
Modified 10 февраля, 05:43
Updated 10 февраля, 05:43
К своим обязанностям приступил новый руководитель дорожного департамента администрации Перми.
Евгений Радостев займется расстановкой приоритетов в развитии дорожной инфраструктуры города. Эта структура входит в блок «Городское хозяйство» под руководством заместителя главы Дмитрия Галиханова.
Евгений Радостев окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы». Ранее чиновник трудился в департаменте финансов.
С 2021 по 2023 год работал заместителем начальника городского департамента дорог и благоустройства и главным инженером в МКУ «Содержание объектов благоустройства».