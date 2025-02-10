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Posted 10 февраля, 05:41

Published 10 февраля, 05:41

Modified 10 февраля, 05:43

Updated 10 февраля, 05:43

В мэрии официально сменился глава департамента дорог и благоустройства

В мэрии официально сменился глава департамента дорог и благоустройства

10 февраля 2025, 05:41
Фото: 1MI.
Начальником департамента дорог и благоустройства назначен Евгений Радостев.

К своим обязанностям приступил новый руководитель дорожного департамента администрации Перми.

Евгений Радостев займется расстановкой приоритетов в развитии дорожной инфраструктуры города. Эта структура входит в блок «Городское хозяйство» под руководством заместителя главы Дмитрия Галиханова.

Евгений Радостев окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы». Ранее чиновник трудился в департаменте финансов.

С 2021 по 2023 год работал заместителем начальника городского департамента дорог и благоустройства и главным инженером в МКУ «Содержание объектов благоустройства».

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#Дороги#Власть#Транспорт
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