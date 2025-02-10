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Posted 10 февраля, 09:40

Published 10 февраля, 09:40

Modified 10 февраля, 09:42

Updated 10 февраля, 09:42

Под Нытвой 11 февраля проводят в последний путь земляка, погибшего на СВО

В одном из муниципалитетов Прикамья завтра простятся с погибшим на СВО земляком

10 февраля 2025, 09:40
Фото: ВКонтакте/Администрация Нытвенского муниципального округа.

Под Нытвой 11 февраля проводят в последний путь земляка, погибшего на СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Алексея Микульского похоронят в деревне Заполье.

Завтра в Нытвенском округе проводят в последний путь погибшего в ходе СВО земляка. Об этом сообщают в официальном паблике администрации муниципалитета.

Ефрейтор Алексей Микульский погиб «будучи до конца верным воинской присяге, проявив мужество и героизм». Других подробностей о жизни, службе и гибели земляка чиновники не сообщают.

Церемония прощания с Алексеем Микульским начнется в 13:30 в здании школы (клуба) деревни Заполье по ул. Школьная д. 6, гражданская панихида — в 14:00.

Также завтра, во вторник, 11 февраля, в Очерском округе простятся с двумя земляками, погибшими в ходе СВО.

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#Военная операция на Украине#Сво
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