В одном из муниципалитетов Прикамья завтра простятся с погибшим на СВО земляком

Posted 10 февраля, 09:40
Published 10 февраля, 09:40
Modified 10 февраля, 09:42
Updated 10 февраля, 09:42
Завтра в Нытвенском округе проводят в последний путь погибшего в ходе СВО земляка. Об этом сообщают в официальном паблике администрации муниципалитета.
Ефрейтор Алексей Микульский погиб «будучи до конца верным воинской присяге, проявив мужество и героизм». Других подробностей о жизни, службе и гибели земляка чиновники не сообщают.
Церемония прощания с Алексеем Микульским начнется в 13:30 в здании школы (клуба) деревни Заполье по ул. Школьная д. 6, гражданская панихида — в 14:00.
Также завтра, во вторник, 11 февраля, в Очерском округе простятся с двумя земляками, погибшими в ходе СВО.