В Перми дети бегали по льду Камы, не обращая внимания на опасность

Специалисты отмечают, что при выходе на лед нужно знать, что его толщина не везде одинакова. Например, в устьях рек, в местах быстрого течения реки и бьющих ключей, а также вблизи прорастания деревьев и камыша прочность льда ослаблена. Особенное внимание правилам безопасности должны уделять любители подледной рыбалки. Так, толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров. Пробивать лунки следует на расстоянии не менее 5-6 метров друг от друга. Запрещается ловить рыбу у промоин и в водоохранных зонах. Также следует отказаться от нахождения на льду в плохую погоду: туман, снегопад, сильный ветер, а также ночью.