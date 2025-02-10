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Posted 10 февраля, 13:41

Published 10 февраля, 13:41

Modified 10 февраля, 13:43

Updated 10 февраля, 13:43

В Перми 8 февраля спасатели прогнали детей со льда Камы

В Перми дети бегали по льду Камы, не обращая внимания на опасность

10 февраля 2025, 13:41
Фото: ВКонтакте/МКУ «Пермская городская служба спасения».

В Перми 8 февраля спасатели прогнали детей со льда Камы

Сюжет
Дети
Специалисты Пермской городской службы спасения напоминают об опасности при выходе на лед

В минувшие выходные, 8 февраля, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о бегающих по льду детях. Группа оперативного реагирования №7 немедленно выехала к месту, сообщают в Пермской городской службе спасения.

Дети, увидев спасателей, поспешили вернуться на берег. Помимо детей на льду находились двое рыбаков, с которыми была проведена профилактическая беседа.

Специалисты отмечают, что при выходе на лед нужно знать, что его толщина не везде одинакова. Например, в устьях рек, в местах быстрого течения реки и бьющих ключей, а также вблизи прорастания деревьев и камыша прочность льда ослаблена. Особенное внимание правилам безопасности должны уделять любители подледной рыбалки. Так, толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров. Пробивать лунки следует на расстоянии не менее 5-6 метров друг от друга. Запрещается ловить рыбу у промоин и в водоохранных зонах. Также следует отказаться от нахождения на льду в плохую погоду: туман, снегопад, сильный ветер, а также ночью.

В январе в Гайнском округе на ледовой переправе через Каму в районе Пернаяга 19 января провалился под лед бульдозер К-700 местной компании.

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#Происшествия#Пермь#Дети#Кама#Спасатели#Пермские спасатели
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