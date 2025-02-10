В Пермском крае безопасный уровень радиации

Posted 10 февраля, 08:38
Published 10 февраля, 08:38
Modified 10 февраля, 08:40
Updated 10 февраля, 08:40
Роспотребнадзор Пермского края оценил радиационную обстановку как стабильно благоприятную. Таковы результаты мониторинга ведомства.
Замеры мощности дозы гамма-излучения проводятся регулярно в семи точках контроля по региону: в Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губахе, Чернушке.
Показатель дозы излучения на конец 2024 года не превысил гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения и составил от 0,1 до 0,17 мкЗв/час. Кроме того, специалисты не зафиксировали природные и техногенные радиационные аномалии.