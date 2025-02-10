В Пермском крае безопасный уровень радиации

Показатель дозы излучения на конец 2024 года не превысил гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения и составил от 0,1 до 0,17 мкЗв/час. Кроме того, специалисты не зафиксировали природные и техногенные радиационные аномалии.