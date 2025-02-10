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Posted 10 февраля, 08:38

Published 10 февраля, 08:38

Modified 10 февраля, 08:40

Updated 10 февраля, 08:40

В Пермском крае безопасный уровень радиации

В Пермском крае безопасный уровень радиации

10 февраля 2025, 08:38
Сюжет
Экология
Роспотребнадзор опубликовал свежие данные по радиационной обстановке в Прикамье.

Роспотребнадзор Пермского края оценил радиационную обстановку как стабильно благоприятную. Таковы результаты мониторинга ведомства.

Замеры мощности дозы гамма-излучения проводятся регулярно в семи точках контроля по региону: в Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губахе, Чернушке.

Показатель дозы излучения на конец 2024 года не превысил гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения и составил от 0,1 до 0,17 мкЗв/час. Кроме того, специалисты не зафиксировали природные и техногенные радиационные аномалии.

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#Экология#Природа#Радиация
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