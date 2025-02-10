В пермском общежитии парень жестоко убил свою бывшую девушку

С пермячкой расправились 9 февраля, около 5 утра. Это сделал бывший парень девушки, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь». Информацию об убийстве Properm.ru подтвердили в СУ СКР по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что в утреннее время 9 февраля 2025 года подозреваемый, находясь в одном из общежитий, расположенном на территории Индустриального района города Перми, в ходе ссоры нанес своей 23-летней знакомой удар ножом в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», — рассказали в ведомстве.