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Posted 10 февраля, 04:15

Published 10 февраля, 04:15

Modified 10 февраля, 04:23

Updated 10 февраля, 04:23

В пермском общежитии парень жестоко убил свою бывшую девушку

В пермском общежитии парень жестоко убил свою бывшую девушку

10 февраля 2025, 04:15
Фото: Изображение Midjourney.
Подозреваемый в убийстве задержан.

В Индустриальном районе Перми была жестоко убита 23-летняя девушка. По подозрению у преступлении задержан ее знакомый.

С пермячкой расправились 9 февраля, около 5 утра. Это сделал бывший парень девушки, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь». Информацию об убийстве Properm.ru подтвердили в СУ СКР по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что в утреннее время 9 февраля 2025 года подозреваемый, находясь в одном из общежитий, расположенном на территории Индустриального района города Перми, в ходе ссоры нанес своей 23-летней знакомой удар ножом в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый — 23-лений молодой человек — задержан. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время парню будет предъявлено обвинение.

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#Пермь#Криминал#Убийство#Ревность
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