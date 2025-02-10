В Прикамье с водителя, сбившего девочку, взыскали 400 тысяч рублей

Posted 10 февраля, 08:33
Published 10 февраля, 08:33
Modified 10 февраля, 08:36
Updated 10 февраля, 08:36
Пострадавшей в результате ДТП школьнице возмещён моральный вред. Подробности сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
36-летний житель Прикамья был за рулём нетрезвым и не имел водительского удостоверения, совершал обгон и наехал на 11-летнюю девочку. Ребенок получил переломы, квалифицированные как травмы средней степени тяжести.
Суд обязал виновного в ДТП нарушителя выплатить несовершеннолетней моральный вред в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, мать пострадавшей находилась на момент происшествия в положении и испытывала сильный стресс из-за здоровья старшей дочери, чем могла навредить себе и будущему ребёнку. Суд также учёл эти обстоятельства и дополнительно взыскал в пользу женщины компенсацию в размере 100 тыс. рублей.
Однако, добиться исполнения судебного решения удалось не сразу. Добровольно гражданин свои обязательства не исполнял, в связи с чем судебный пристав ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации, запретил совершать регистрационные действия с земельным участком и наложил арест на банковские счета. Также с должника было взыскано более 28 тыс. рублей исполнительского сбора.
В результате принятых мер моральный вред, причиненный несовершеннолетней и её матери, компенсирован в полном объеме.
Пермячка за три пощечины мальчику заплатит 100 тыс. рублей. О решении Орджоникидзевского суда Перми сообщает его пресс-служба.