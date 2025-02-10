В Прикамье с водителя, сбившего девочку, взыскали 400 тысяч рублей

Однако, добиться исполнения судебного решения удалось не сразу. Добровольно гражданин свои обязательства не исполнял, в связи с чем судебный пристав ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации, запретил совершать регистрационные действия с земельным участком и наложил арест на банковские счета. Также с должника было взыскано более 28 тыс. рублей исполнительского сбора.