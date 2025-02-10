В РФ могут запретить бодипозитив

На сегодняшний день данная идея включает социокультурные и политические аспекты. Например, летом в Соединенных Штатах победу на конкурсе «Мисс Алабама» одержала модель плюс-сайз Сара Милликен, которая весит более ста килограммов. Именно её лишний вес склонил жюри к решению присудить ей победу. Новый президент США Дональд Трамп уже делает первые шаги к исправлению данной ситуации. Также европейцы и американцы стали всё чаще прибегать к помощи медицинских препаратов для возврата к нормальному весу.