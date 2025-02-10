В РФ могут запретить бодипозитив

Posted 10 февраля, 10:32
Published 10 февраля, 10:32
Modified 10 февраля, 10:33
Updated 10 февраля, 10:33
Он отметил, что помимо пренебрежения общепринятыми стандартами красоты бодипозитивщики занимаются пропагандой нездорового образа жизни и отказа от занятий спортом. Жители РФ вслед за гражданами западных стран принимают данную идею как руководство к действию. Это приводит к тому, что некоторые доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены и получают хронические заболевания. Этим депутат обосновал опасность идей бодипозитива для общества. Об этом пишет портал 56orb.ru.
Парламентарий уверен, что идеология бодипозитива представляет серьезную угрозу здоровью нации. Поэтому, по его словам, власти должны защитить граждан и запретить данное движение.
Представители прессы, комментируя предложение российского депутата, предполагают, что за продвижением подобных идей стоят чьи-то интересы. Бодипозитивные образы используются в рекламных кампаниях и продвигают продажи. Получается, что бодипозитив может быть лишь маркетинговой стратегией, которая никак не связана со стремлением полюбить и принять себя.
На сегодняшний день данная идея включает социокультурные и политические аспекты. Например, летом в Соединенных Штатах победу на конкурсе «Мисс Алабама» одержала модель плюс-сайз Сара Милликен, которая весит более ста килограммов. Именно её лишний вес склонил жюри к решению присудить ей победу. Новый президент США Дональд Трамп уже делает первые шаги к исправлению данной ситуации. Также европейцы и американцы стали всё чаще прибегать к помощи медицинских препаратов для возврата к нормальному весу.
Налажен выпуск препарата от ожирения на основе семаглутида и в России. Компания «Промомед» начала поставлять препарат «Велгия» в аптеки по всей стране в рамках импортозамещения. Данное средство создано для людей с метаболическими нарушениями, такими как ожирение, избыточный вес и диабет второго типа. Перед началом приема препарата необходимо проконсультироваться со специалистов.
Врачи во всём мире уже не раз критиковали идеологию бодипозитива. По их словам, принятие любых форм своего тела может стать причиной игнорирования проблем со здоровьем.