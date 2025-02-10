Владимир Ефимов: За прошлый год девелоперы построили в Москве 5 новых ФОКов

Согласно заявлению министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в Южном Бутове в конце 2024 года построили современный ФОК. На территории трехэтажного объекта площадью свыше пяти тысяч квадратных метров предусмотрено два бассейна: 25-метровый — для взрослых и восьмиметровый — для детей, залы для занятий на тренажерах и кроссфита, а также два помещения для групповых тренировок. Здание находится на участке площадью 5,1 тысячи квадратных метров.