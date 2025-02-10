Владимир Ефимов: За прошлый год девелоперы построили в Москве 5 новых ФОКов

Posted 10 февраля, 17:24
Published 10 февраля, 17:24
Modified 10 февраля, 17:26
Updated 10 февраля, 17:26
По словам заммэра, в 2024 году в пяти районах Москвы заработали новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Их общая площадь составляет более 46 тысяч квадратных метров. Современные ФОКи открылись в Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине и Южном Бутове. В перечне самых крупных зданий — комплекс в Западном Дегунине с двумя взрослыми и двумя детскими бассейнами. Площадь этого объекта превышает 14 тысяч квадратных метров.
Девелоперы активно работают в сфере развития спортивной инфраструктуры в нескольких районах Москвы. По мере возведения и открытия новых ФОКов досуг жителей столицы становится все более разнообразным. При этом активным образом жизни интересуется большее количество граждан. Об этом информирует mos.ru.
Согласно заявлению министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в Южном Бутове в конце 2024 года построили современный ФОК. На территории трехэтажного объекта площадью свыше пяти тысяч квадратных метров предусмотрено два бассейна: 25-метровый — для взрослых и восьмиметровый — для детей, залы для занятий на тренажерах и кроссфита, а также два помещения для групповых тренировок. Здание находится на участке площадью 5,1 тысячи квадратных метров.
В соответствии с поручением мэра Сергея Собянина в Москве тщательно контролируют качество строящихся спортивных объектов.
По данным Комитета государственного строительного надзора города Москвы, доступность спортивных занятий в столице с каждым годом растет за счет строительства новых объектов в жилых районах. К формированию спортивной инфраструктуры активно привлекаются средства инвесторов, которые действуют в рамках проектов по строительству жилья и деловых центров.
Мэр города Сергей Собянин ранее сообщал, что с 2011 года в Москве построили 327 объектов спортивной инфраструктуры, из которых 168 возведено с привлечением инвесторского финансирования.