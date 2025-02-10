Выяснили, сколько пермякам будет стоить свидание на День Святого Валентина

Пермь вошла в тройку мегаполисов с самыми низкими затратами на романтические встречи. Расходы влюбленных посчитал сервис 2ГИС. В целом по стране в 2025 году свидания подорожали более чем на 9%. А в феврале вопрос бюджета на романтику стоит особенно остро из-за празднования 14-го февраля. Аналитики рассчитывали стоимость ужина в ресторане и букет роз.