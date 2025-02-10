Выяснили, сколько пермякам будет стоить свидание на День Святого Валентина

Posted 10 февраля, 09:33
Published 10 февраля, 09:33
Modified 10 февраля, 09:45
Updated 10 февраля, 09:45
Пермь вошла в тройку мегаполисов с самыми низкими затратами на романтические встречи. Расходы влюбленных посчитал сервис 2ГИС. В целом по стране в 2025 году свидания подорожали более чем на 9%. А в феврале вопрос бюджета на романтику стоит особенно остро из-за празднования 14-го февраля. Аналитики рассчитывали стоимость ужина в ресторане и букет роз.
Лидерами рейтинга 26-ти городов стали Москва (цена свидания 6990 рублей), Владивосток и Тольятти. Меньше всего на свидание готовы потратить жители Махачкалы и Ульяновска — 4,3 тыс. и 4,7 тыс. рублей. Пермякам встреча обойдется в 4827 рублей.
В прошлом году Пермь также находилась в хвосте рейтинга. Однако чек был чуть больше — 4919 рублей. Тогда по данным Tinkoff Data первые места списка заняли Москва, Санкт-Петербург и Уфа.