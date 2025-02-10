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Posted 10 февраля, 09:13

Published 10 февраля, 09:13

Modified 10 февраля, 09:15

Updated 10 февраля, 09:15

В Пермском крае женщина отдала мошенникам 1,7 млн рублей

Жительница Кудымкара взяла в кредит и отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей

10 февраля 2025, 09:13
Фото: 1MI.

В Пермском крае женщина отдала мошенникам 1,7 млн рублей

Она решила «заработать на инвестициях».

Жительница Кудымкара взяла в кредит и отдала мошенникам 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В полицию поступило сообщение 55-летней местной жительницы о том, что она лишилась 1, 7 млн рублей, доверившись лжеброкерам. Женщина рассказала, что в начале текущего года на одном из сайтов увидела рекламу, предлагающую выгодно вложить деньги. Она заполнила анкету, после чего с ней через мессенджер связались неизвестные лица, которые представились сотрудниками финансовой организации. Следуя их инструкциям, женщина в течение месяца перевела деньги, взятые в кредит, на неустановленные счета.

Не получив обещанной прибыли, потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В январе жертвой телефонных аферистов стал 70-летний житель Чайковского. Мужчина потерял более 2,5 млн рублей.

#Общество#Мошенники
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