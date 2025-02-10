Жительница Кудымкара взяла в кредит и отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей

Posted 10 февраля, 09:13
Published 10 февраля, 09:13
Modified 10 февраля, 09:15
Updated 10 февраля, 09:15
Жительница Кудымкара взяла в кредит и отдала мошенникам 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В полицию поступило сообщение 55-летней местной жительницы о том, что она лишилась 1, 7 млн рублей, доверившись лжеброкерам. Женщина рассказала, что в начале текущего года на одном из сайтов увидела рекламу, предлагающую выгодно вложить деньги. Она заполнила анкету, после чего с ней через мессенджер связались неизвестные лица, которые представились сотрудниками финансовой организации. Следуя их инструкциям, женщина в течение месяца перевела деньги, взятые в кредит, на неустановленные счета.
Не получив обещанной прибыли, потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
В январе жертвой телефонных аферистов стал 70-летний житель Чайковского. Мужчина потерял более 2,5 млн рублей.