Жительница Кудымкара взяла в кредит и отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей

В полицию поступило сообщение 55-летней местной жительницы о том, что она лишилась 1, 7 млн рублей, доверившись лжеброкерам. Женщина рассказала, что в начале текущего года на одном из сайтов увидела рекламу, предлагающую выгодно вложить деньги. Она заполнила анкету, после чего с ней через мессенджер связались неизвестные лица, которые представились сотрудниками финансовой организации. Следуя их инструкциям, женщина в течение месяца перевела деньги, взятые в кредит, на неустановленные счета.