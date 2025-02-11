Бывшей начальнице УКС Перми не удалось выйти из СИЗО

Posted 11 февраля, 13:09
Published 11 февраля, 13:09
Modified 11 февраля, 14:34
Updated 11 февраля, 14:34
Сегодня, 11 февраля, Пермский краевой суд рассмотрел жалобу на продление меры пресечения обвиняемой во взятке бывшей начальнице УКС Перми Ирины Чирковой. Она остается под арестом уже полгода. На прошлой неделе Дзержинский районный суд продлил ей срок содержания под стражей до 7 апреля.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, Чиркова не присутствовала на заседании. Она сама ходатайствовала о рассмотрении апелляционной жалобы без ее участия.
Адвокат Максим Вдовиченко, выступая в суде, указал, что причин для содержания его доверительницы под арестом он не видит. По словам защитника, за полгода нахождения в СИЗО Чиркова участвовала только в одном следственном действии, и о допросах многих свидетелей за это время адвокату ничего не известно. Также в качестве доказательства того, что Чиркова не собирается никуда сбегать от следствия или оказывать давление на свидетелей, Вдовиченко указал, что ее загранпаспорт находится в материалах уголовного дела, а с муниципальной службы экс-чиновница уволилась по собственному желанию, еще 2 сентября. Вдовиченко просил постановление Свердловского суда о продлении срока содержания Чирковой в СИЗО отменить и назначить ей домашний арест.
Прокурор Александр Левко указал, что уголовное дело еще расследуется, Чиркова обвиняется в тяжком коррупционном преступлении, а значит причин для смягчения меры пресечения нет. Кроме того, он просил суд изменить определение первой инстанции и продлить экс-чиновнице арест в СИЗО до 6 апреля, поскольку Свердловский райсуд ошибся в дате, продлевая меру пресечения на месяц и 29 дней. Судья Юрий Воронов согласился с мнением прокурора. Срок ареста в СИЗО для Чирковой будет исчсляться до 6 апреля.
Директора и владельца пермского «Треста №6» Сергея Микова сотрудники ФСБ задержали в августе прошлого года по подозрению во взятке руководителю УКС Пермского края Ирине Чирковой на сумму 5 млн рублей. Он был отправлен в СИЗО, а позднее подписал досудебное соглашение с прокуратурой и начал сотрудничать со следствием и вышел под домашний арест. Миков признал вину и рассказал, что также расплачивался земельными участками за приемку объектов.
Обвинение во взятке предъявили бывшtve директору МКУ «Управление технического заказчика» Андрею Кудрявцеву. Дело в отношении него уже передано на рассмотрение в суд. Миков заключил с прокуратурой досудебное соглашение и дал признательные показания о даче взяток за приемку реконструируемых «Трестом №6» объектов.
«Трест №6» в 2022 году был подрядчиком реконструкции нескольких объектов в Перми: Дворца молодежи, манежа «Спартак» и ледового катка в ДЮЦ «Здоровье». Три этих контракта в общей сложности составили 1,7 млрд рублей. Все строительные работы велись с большим числом замечаний и нарушений. Контракты на проведение работ заключались с МКУ «Управление технического заказчика». Распорядителем финансов было МКУ «Управление технического заказчика». Сроки сдачи манежа «Спартак» неоднократно сдвигались. На конкурс по его реконструкции в 2021 году заявилась только одна компания — ООО «Строительно-монтажный трест №6», она же и стала победителем. Подрядчик согласился выполнить работы по начальной цене контракта — 485,4 млн рублей.
В ноябре 2019 года между муниципальным учреждением «Управление технического заказчика» и ООО «Строительно-монтажный трест № 6» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания Дворца молодежи. Проектная документация на реконструкцию объекта была разработана за 14,5 млн рублей, сама реконструкция обошлась в 642 млн рублей. Сроки сдачи объекта из-за выявленных при проведении работ нарушений неоднократно сдвигались. Деньги Чирковой, считает следствие, Миков передал 22 июля 2022 года. Взятка предназначалась за оплату «Тресту №8» по актам за невыполненные на трех объектах работы.