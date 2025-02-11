Бывшей начальнице УКС Перми не удалось выйти из СИЗО

Адвокат Максим Вдовиченко, выступая в суде, указал, что причин для содержания его доверительницы под арестом он не видит. По словам защитника, за полгода нахождения в СИЗО Чиркова участвовала только в одном следственном действии, и о допросах многих свидетелей за это время адвокату ничего не известно. Также в качестве доказательства того, что Чиркова не собирается никуда сбегать от следствия или оказывать давление на свидетелей, Вдовиченко указал, что ее загранпаспорт находится в материалах уголовного дела, а с муниципальной службы экс-чиновница уволилась по собственному желанию, еще 2 сентября. Вдовиченко просил постановление Свердловского суда о продлении срока содержания Чирковой в СИЗО отменить и назначить ей домашний арест.