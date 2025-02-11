ЕСПЧ признал незаконным преследование экс-председателя «Пермского Мемориала»*

ЕСПЧ вынес решение по делу, о принятом в марте 2022 года законе, который ввёл в уголовный и административный кодексы статьи о «дискредитации армии» и «фейках». ЕСПЧ объединил в одно дело 162 заявления из России, среди которых были жалобы от заблокированных СМИ, а также индивидуальные жалобы тех, кого осудили по этим статьям. Суд посчитал что власти России нарушили статью 10 Европейской конвенции о правах человека. Упомянутые в решении лица вправе получить компенсацию в 7,5 тыс евро.