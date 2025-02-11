ЕСПЧ признал незаконным преследование экс-председателя «Пермского Мемориала»*

Posted 11 февраля, 15:47
Published 11 февраля, 15:47
Modified 11 февраля, 15:50
Updated 11 февраля, 15:50
Европейский суд по правам человека признал незаконным преследование экс-председателя «Пермского Мемориала»* Роберта Латыпова** по статье о «дискредитации вооруженных сил РФ». Первым на решение суда обратил внимание телеграм-канал «Звезда Пермь».
ЕСПЧ вынес решение по делу, о принятом в марте 2022 года законе, который ввёл в уголовный и административный кодексы статьи о «дискредитации армии» и «фейках». ЕСПЧ объединил в одно дело 162 заявления из России, среди которых были жалобы от заблокированных СМИ, а также индивидуальные жалобы тех, кого осудили по этим статьям. Суд посчитал что власти России нарушили статью 10 Европейской конвенции о правах человека. Упомянутые в решении лица вправе получить компенсацию в 7,5 тыс евро.
Среди заявителей — экс-председатель «Пермского Мемориала»* Роберт Латыпов**. Его жалоба касалась административного штрафа 15 тыс. рублей за пост во ВКонтакте. 24 февраля 2022 года на своей странице он разместил текст заявления, которое ранее было опубликовано на сайте «Пермского Мемориала»*. Сначала Орджоникидзевский районный суд, а затем Пермский краевой суд усмотрели в этом правонарушение по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация вооруженных сил РФ).
Напомним, что 11 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий российскому правительству не исполнять постановления Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта 2022 года — дня, когда Россию исключили из Совета Европы. Однако ЕСПЧ продолжил рассматривать жалобы на нарушения российских властей, которые произошли до 14 сентября 2022 года.
В январе Европейский суд по правам человека присудил экс-активисту пермского штаба Навального*** Юрию Боброву компенсацию в размере 5 тыс. евро.
* «Пермский Мемориал» не был признан иностранным агентом, но входил в структуру организации, внесенной в реестр иноагентов.
**Внесен Минюстом в реестр «иноагентов».
***штабы Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены в России. Покойный Алексей Навальный внесен в реестр экстремистов и террористов РФ.