Готовность реконструируемого стадиона «Юность» в Перми превысила 50%

«Стадион „Юность“ — это многофункциональный спортивный кластер, который можно будет использовать круглый год. Летом на обновленном поле здесь можно будет играть в футбол, хоккей на траве, заниматься бегом, на отдельной площадке — играть в баскетбол. Зимой здесь будет можно заниматься конькобежным спортом. Для этого подрядчик готовит трек длинной 400 метров. В крытой части есть универсальный зал для игровых видов спорта. Уверен, что он будет востребован у пермяков. Отдельно благодарю компанию „Газпром“ за поддержку проекта», — рассказал в ходе визита губернатор.