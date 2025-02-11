Готовность реконструируемого стадиона «Юность» в Перми превысила 50%

Posted 11 февраля, 14:01
Published 11 февраля, 14:01
Modified 11 февраля, 14:03
Updated 11 февраля, 14:03
В Перми продолжается масштабная реконструкция стадиона «Юность». Готовность спортивного комплекса уже превысила 50%, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
Сегодня стройплощадку стадиона посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Подрядная организация ГК «Кинетика» (бывший «ЖБК-Строй») уже соорудила каркас здания крытых трибун, монтируются фасады и витражи. В самом здании строители занимаются монтажом внутренних инженерных систем и устройством каркасных перегородок. Параллельно бетонируют будущее ледовое поле. Готовность комплекса оценивается уже более 50%.
«Стадион „Юность“ — это многофункциональный спортивный кластер, который можно будет использовать круглый год. Летом на обновленном поле здесь можно будет играть в футбол, хоккей на траве, заниматься бегом, на отдельной площадке — играть в баскетбол. Зимой здесь будет можно заниматься конькобежным спортом. Для этого подрядчик готовит трек длинной 400 метров. В крытой части есть универсальный зал для игровых видов спорта. Уверен, что он будет востребован у пермяков. Отдельно благодарю компанию „Газпром“ за поддержку проекта», — рассказал в ходе визита губернатор.
Как предусматривает проект, после реконструкции «Юность» станет четырехэтажным спортивным комплексом со вспомогательными и административными помещениями. Трибуны комплекса будут вмещать более 1,6 тыс. человек.
Серьезно изменится и открытая арена. Помимо дорожек с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, стадион после заливки льда можно будет использовать для занятий хоккеем и массового катания на коньках.
Кроме того, на стадионе появится новое искусственное покрытие. Площадь поля составит 5,9 тыс. кв. метров. Все работы здесь должны завершиться уже в этом году.
Реконструкция стадиона ведется в рамках краевой инфраструктурной программы «Пермь-300» и благодаря помощи Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома».
Ранее сообщалось, что планируется привести в порядок фасады жилых домов на ул. Революции, находящихся между ул. Сибирской и Комсомольским проспектом. Также власти проработают вопрос о доступе пермяков к стадиону со стороны парка Горького. После этого планируется заниматься ремонтом дворца спорта «Орленок».
Министр физкультуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова сообщала в прошлом году, что летом вход на обновленный стадион будет свободным. Зимой планируется сделать вход бесплатным для льготных групп населения, а также для всех желающих в конкретное время по расписанию по предварительной записи.