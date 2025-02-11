properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 14:01

Published 11 февраля, 14:01

Modified 11 февраля, 14:03

Updated 11 февраля, 14:03

Готовность реконструируемого стадиона «Юность» в Перми превысила 50%

Готовность реконструируемого стадиона «Юность» в Перми превысила 50%

11 февраля 2025, 14:01
Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.
На площадке уже готов каркас здания, идет монтаж фасадов и витражей.

В Перми продолжается масштабная реконструкция стадиона «Юность». Готовность спортивного комплекса уже превысила 50%, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Сегодня стройплощадку стадиона посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Подрядная организация ГК «Кинетика» (бывший «ЖБК-Строй») уже соорудила каркас здания крытых трибун, монтируются фасады и витражи. В самом здании строители занимаются монтажом внутренних инженерных систем и устройством каркасных перегородок. Параллельно бетонируют будущее ледовое поле. Готовность комплекса оценивается уже более 50%.

«Стадион „Юность“ — это многофункциональный спортивный кластер, который можно будет использовать круглый год. Летом на обновленном поле здесь можно будет играть в футбол, хоккей на траве, заниматься бегом, на отдельной площадке — играть в баскетбол. Зимой здесь будет можно заниматься конькобежным спортом. Для этого подрядчик готовит трек длинной 400 метров. В крытой части есть универсальный зал для игровых видов спорта. Уверен, что он будет востребован у пермяков. Отдельно благодарю компанию „Газпром“ за поддержку проекта», — рассказал в ходе визита губернатор.

Как предусматривает проект, после реконструкции «Юность» станет четырехэтажным спортивным комплексом со вспомогательными и административными помещениями. Трибуны комплекса будут вмещать более 1,6 тыс. человек.

Серьезно изменится и открытая арена. Помимо дорожек с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, стадион после заливки льда можно будет использовать для занятий хоккеем и массового катания на коньках.

Кроме того, на стадионе появится новое искусственное покрытие. Площадь поля составит 5,9 тыс. кв. метров. Все работы здесь должны завершиться уже в этом году.

Реконструкция стадиона ведется в рамках краевой инфраструктурной программы «Пермь-300» и благодаря помощи Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома».

Ранее сообщалось, что планируется привести в порядок фасады жилых домов на ул. Революции, находящихся между ул. Сибирской и Комсомольским проспектом. Также власти проработают вопрос о доступе пермяков к стадиону со стороны парка Горького. После этого планируется заниматься ремонтом дворца спорта «Орленок».

Министр физкультуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова сообщала в прошлом году, что летом вход на обновленный стадион будет свободным. Зимой планируется сделать вход бесплатным для льготных групп населения, а также для всех желающих в конкретное время по расписанию по предварительной записи.

#Спорт#Махонин#Дмитрий махонин#Юность#Стадион юность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика