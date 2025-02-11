Известный врач-инфекционист умер в Пермском крае

«Неординарный человек, общение с которым оказывает огромное влияние на окружающих, сотрудников, студентов, невольно попадающих под его обаяние, сочетание мудрости и доброты, умение быстро оценить и разрешить самую сложную ситуацию. С успехом соединяет в себе талант клинициста-инфекциониста, педагога организатора медицинской службы. Имеет огромный медицинский опыт и клиническую практику. Успешно осваивает современные методики диагностики и лечения опасных инфекционных заболеваний», — это строки из характеристики врача для представления к награждению общественной наградой нагрудный знак «За профессионализм и милосердие».