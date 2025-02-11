properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 05:02

Published 11 февраля, 05:02

Modified 11 февраля, 12:16

Updated 11 февраля, 12:16

Бывший заведующий отделением березниковской больницы умер в Пермском крае

Известный врач-инфекционист умер в Пермском крае

11 февраля 2025, 05:02
Фото: Изображение Midjourney.

Бывший заведующий отделением березниковской больницы умер в Пермском крае

Врача не стало после тяжелой болезни.

Ушел из жизни бывший заведующий инфекционным отделением березниковской городской больницы №1 Владислав Фридман. Об этом со ссылкой на родных медика сообщили в Краевой больнице имени Вагнера.

Врача не стало после тяжелой продолжительной болезни 9 февраля. Владислав Генрихович родился 31 июля 1954 года. В 1977 году окончил лечебный факультет пермского мединститута. Инфекционным отделением больницы он руководил с 1984 по 1998 годы. Общий стаж работы в медучреждении составляет 39 лет.

«Неординарный человек, общение с которым оказывает огромное влияние на окружающих, сотрудников, студентов, невольно попадающих под его обаяние, сочетание мудрости и доброты, умение быстро оценить и разрешить самую сложную ситуацию. С успехом соединяет в себе талант клинициста-инфекциониста, педагога организатора медицинской службы. Имеет огромный медицинский опыт и клиническую практику. Успешно осваивает современные методики диагностики и лечения опасных инфекционных заболеваний», — это строки из характеристики врача для представления к награждению общественной наградой нагрудный знак «За профессионализм и милосердие».

Читайте также:
В Пермском крае ушел из жизни основатель комплекса «Летающий лыжник» Виктор КолпаковПермяков приглашают на обследование здоровья в бассейнНа СВО погиб замдиректора Центра физкультуры из Добрянки
#Березники#Медицина#Врач#Некролог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика