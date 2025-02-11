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Posted 11 февраля, 04:21

Published 11 февраля, 04:21

Modified 11 февраля, 06:40

Updated 11 февраля, 06:40

Лиса пришла в один из пермских музеев

Лиса пришла в один из пермских музеев

11 февраля 2025, 04:21
Фото: Хохловка.
Ранее лисица выбегала на взлетную полосу в Большом Савино.

В музей «Хохловка» под Пермью наведалась лиса. Ее засняли сотрудники музея. Пушистая гостью вела себя доброжелательно и наслаждалась солнцем.

Напомним, 20 декабря прошлого года в Большом Савино после посадки, на пробеге, экипаж воздушного судна доложил о столкновении с животным на полосе. Как предположил пилот, это была лиса. После осмотра полосы сотрудники аэропорта обнаружили тушку лисы. Посадка лайнера прошла благополучно, самолет зарулил на стоянку.

Видео: Хохловка.
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