Лиса пришла в один из пермских музеев

Posted 11 февраля, 04:21
Published 11 февраля, 04:21
Modified 11 февраля, 06:40
Updated 11 февраля, 06:40
В музей «Хохловка» под Пермью наведалась лиса. Ее засняли сотрудники музея. Пушистая гостью вела себя доброжелательно и наслаждалась солнцем.
Напомним, 20 декабря прошлого года в Большом Савино после посадки, на пробеге, экипаж воздушного судна доложил о столкновении с животным на полосе. Как предположил пилот, это была лиса. После осмотра полосы сотрудники аэропорта обнаружили тушку лисы. Посадка лайнера прошла благополучно, самолет зарулил на стоянку.