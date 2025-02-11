Лиса пришла в один из пермских музеев

Напомним, 20 декабря прошлого года в Большом Савино после посадки, на пробеге, экипаж воздушного судна доложил о столкновении с животным на полосе. Как предположил пилот, это была лиса. После осмотра полосы сотрудники аэропорта обнаружили тушку лисы. Посадка лайнера прошла благополучно, самолет зарулил на стоянку.