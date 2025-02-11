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Posted 11 февраля, 04:32

Published 11 февраля, 04:32

Modified 11 февраля, 04:34

Updated 11 февраля, 04:34

Директором лысьвенского завода стал выходец из Челябинской области

На одном из крупнейших предприятий Пермского края сменилось руководство

11 февраля 2025, 04:32
Фото: 1MI.

Директором лысьвенского завода стал выходец из Челябинской области

С 2017 года объект включен в состав Магнитогорского металлургического комбината.

Директором ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» назначен Владимир Банщиков, сообщили «Ъ-Прикамье» на предприятии. С 2017 года объект включен в состав Магнитогорского металлургического комбината. И владелец производства назначил управленцем в филиале своего земляка.

Банщиков родился в Магнитогорске в 1981 году. После учебы в вузе прошел путь от мастера до начальника цеха. Затем возглавил на комбинате управление категорийных закупок.

«Лысьвенский металлургический завод» — одно из старейших предприятий Урала, был открыт в XVIII веке. Занимает четвертое место среди крупнейших производителей оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе.

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#Лысьва#Производство#Магнитогорск
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