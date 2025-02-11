Posted 11 февраля, 08:46
Published 11 февраля, 08:46
Modified 11 февраля, 08:48
Updated 11 февраля, 08:48
Названа причина взрыва на котельной в Вильве Добрянского округа. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сегодня в 12:45 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о том, что на улице Школьная в посёлке Вильва в результате перегрева котла в здании котельной произошел его разрыв без последующего горения.
На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны было установлено, что повреждена стена на площади 2 кв. м., имеются травмированные.
Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 22 человека и семь единиц техники.