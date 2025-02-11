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Posted 11 февраля, 08:46

Published 11 февраля, 08:46

Modified 11 февраля, 08:48

Updated 11 февраля, 08:48

Взрыв на котельной в Вильве произошел из-за перегрева котла

Названа причина взрыва на котельной в Вильве

11 февраля 2025, 08:46
Фото: ВКонтакте/Камские зори.

Взрыв на котельной в Вильве произошел из-за перегрева котла

Сюжет
Добрянка
В результате взрыва есть травмированные

Названа причина взрыва на котельной в Вильве Добрянского округа. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сегодня в 12:45 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о том, что на улице Школьная в посёлке Вильва в результате перегрева котла в здании котельной произошел его разрыв без последующего горения.

На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны было установлено, что повреждена стена на площади 2 кв. м., имеются травмированные.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 22 человека и семь единиц техники.

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#Происшествия#Добрянка
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