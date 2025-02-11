Обвиняемого в жестоком убийстве любимой пермяка отправили в СИЗО

По словам свидетелей, в тот роковой вечер мужчины пили водку, Дарья шампанское. Как показал в следствии сам Потешкин, все застолье девушка шутила на тему их расставания. Его это очень задевало, о чем он несколько раз за вечер сказал. Алексей подозревал Дарью в измене, и ударил ее ножом. Соседка пыталась их разнять, но ранил ее в плечо. Нож с черной ручкой, как и другую кухонную утварь, молодые люди купили, пока жили вместе. Согласно показаниям одного из соседей Дарьи, после удара девушка находилась в сознании, но была бледна. Алексей успокаивал ее.