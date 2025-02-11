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Posted 11 февраля, 08:10

Published 11 февраля, 08:10

Modified 11 февраля, 08:16

Updated 11 февраля, 08:16

Обвиняемого в жестоком убийстве любимой пермяка отправили в СИЗО

Обвиняемого в жестоком убийстве любимой пермяка отправили в СИЗО

11 февраля 2025, 08:10
Фото: properm.ru.
Следствие считает, что воскресенье Алексей Потешкин пришел за вещами к Дарье Лузиной и убил ее.

Зампредседателя Индустриального районного суда Вячеслав Лядов рассмотрел сегодня ходатайство следствия об избрании меры пресечения 23-летнему Алексею Потешкину. Следователи СКР ходатайствовали об аресте молодого мужчины в СИЗО до 9 апреля, ему накануне было предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) его бывшей девушки Дарьи Лузиной. Суд удовлетворил требование.

Как передает журналист Properm.ru из зала суда, вечером в субботу, 8 февраля, в комнате Дарьи собралась компания. Наутро Алексей и Дарья поругались. Друзья пытались их разнять, но Потешкин взял нож. Как рассказала помощник прокурора Индустриального района Юлия Апсатарова, подозреваемый после того, как ранил девушку, даже пытался оказывать ей первую помощь и дождался скорой и полиции. Ранее он привлекался за кражу, дело было прекращено после того, как Потешкин примирился с потерпевшим. Ему тогда назначили судебный штраф.

Потешкин родился в Оханске, жил он у Дарьи. Зарабатывал неофициально — делал мебель в фирме на Шоссе Космонавтов. Месяц назад после расставания с девушкой уволился и уехал в Таборы. Там живут его мама — Маргарита Крылова, — а также сводные сестры. Адвокат молодого человека ходатайствовал о том, чтобы подзащитного отправили к родным под домашний арест. Потешкин ездит к маме и сестрам на выходные, чтобы помочь. Сельчане характеризуют его положительно. В школе парень занимался самбо, получал призовые места. Также ему вручали грамоту за оптимизм. Вину молодой человек признал в полном объёме, раскаивается. И также просит избрать ему домашний арест.

По словам свидетелей, в тот роковой вечер мужчины пили водку, Дарья шампанское. Как показал в следствии сам Потешкин, все застолье девушка шутила на тему их расставания. Его это очень задевало, о чем он несколько раз за вечер сказал. Алексей подозревал Дарью в измене, и ударил ее ножом. Соседка пыталась их разнять, но ранил ее в плечо. Нож с черной ручкой, как и другую кухонную утварь, молодые люди купили, пока жили вместе. Согласно показаниям одного из соседей Дарьи, после удара девушка находилась в сознании, но была бледна. Алексей успокаивал ее.

Комнату в общежитии, где все происходило, Дарья купила перед Новым годом в ипотеку. Молодой человек явился к ней под предлогом сбора вещей — незадолго до событий молодые люди расстались.

Как рассказал порталу Properm.ru знакомый пермячки, Потешкин выпивал, и именно по этой причине она решила прекратить отношения с ним. В тот день молодой человек пришел к ней забрать свои вещи, они поругались, и он набросился на девушку с ножом.

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#Происшествия#Общество#Суд#Убийство
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