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Posted 11 февраля, 07:52

Published 11 февраля, 07:52

Modified 11 февраля, 07:54

Updated 11 февраля, 07:54

Около престижного ЖК Солнечный город в Перми снесли торговый павильон

Около престижного ЖК Солнечный город в Перми снесли торговый павильон

11 февраля 2025, 07:52
Фото: Google maps.
У мини-магазина не нашли признаков капитальности.

На ул. Островского, 101а в Перми по решению суда снесли нестационарный торговый объект. Об этом сообщает Business Class, ссылаясь на мэрию. Павильон находился рядом с деловым центром «Марс» и домами «Солнечного города».

В прошлом году администрация Свердловского района потребовала признать магазин самовольной постройкой. Власти оспаривали в суде право собственности на НТО владельца мини-рынка Константина Лазукова. В итоге на прошлой неделе арбитраж Пермского края признал отсутствие признаков капитальности у павильона на Островского.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, является учредителем ЧУ ДПО «Профицентр», до 2021 года руководил ООО «Терра-строй.

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#Бизнес#Суд#Павильон
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