Около престижного ЖК Солнечный город в Перми снесли торговый павильон

Posted 11 февраля, 07:52
Published 11 февраля, 07:52
Modified 11 февраля, 07:54
Updated 11 февраля, 07:54
На ул. Островского, 101а в Перми по решению суда снесли нестационарный торговый объект. Об этом сообщает Business Class, ссылаясь на мэрию. Павильон находился рядом с деловым центром «Марс» и домами «Солнечного города».
В прошлом году администрация Свердловского района потребовала признать магазин самовольной постройкой. Власти оспаривали в суде право собственности на НТО владельца мини-рынка Константина Лазукова. В итоге на прошлой неделе арбитраж Пермского края признал отсутствие признаков капитальности у павильона на Островского.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, является учредителем ЧУ ДПО «Профицентр», до 2021 года руководил ООО «Терра-строй.