ООО «БАС»: Необходимо активнее внедрять разработки отечественного производства

Posted 11 февраля, 09:48
Published 11 февраля, 09:48
Modified 11 февраля, 09:48
Updated 11 февраля, 09:48
К 2030 году Россия должна стать одним из мировых лидеров в области беспилотных авиационных систем. Эта амбициозная задача была озвучена Владимиром Путиным во время совещания с членами правительства и ключевыми фигурами отрасли, пишет newizv.ru.
Генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих отметил, что поддержка отрасли беспилотной авиации предусмотрена в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», который стартовал в 2024 году. Основное внимание в проекте уделено развитию производственных мощностей и технологий.
По его словам, ГТЛК начала свою деятельность в области лизинга беспилотных летательных аппаратов в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а в 2024 году была назначена основным заказчиком БАС. За этот период компания вложила более 10 миллиардов рублей в производство, заказав свыше 3 тысяч дронов у 23 производителей.
Он также отметил, что из общего числа дронов большая часть была предназначена для государственного гражданского заказа, который включает поставки беспилотников федеральным и региональным органам власти и государственным компаниям.
«Уже сейчас многие государственные заказчики готовят сделки в рамках гражданского госзаказа на 2025 год», — сказал Евгений Дитрих.
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко считает, что отсутствие качественной нормативно-правовой базы замедляет развитие данной отрасли. Формирование этой базы требует активного подхода, в том числе с использованием экспериментальных правовых режимов.
Варятченко отметил, что в тех регионах, где это обоснованно с точки зрения безопасности и имеются подходящие условия, необходимо разрешить использование дронов. Процесс открытия воздушного пространства для гражданских беспилотных аппаратов должен осуществляться с соблюдением строгих норм безопасности за счет современных технологических решений. Он также подчеркнул, что важно активнее внедрять отечественные разработки, которые уже прошли тестирование на «Архипелаге-2024», среди которых — системы обнаружения, сопровождения беспилотников и их сквозной идентификации в реальном времени.
Основным итогом совещания в Тольятти стало поручение Владимира Путина правительству разработать до 1 июня 2025 года проект нормативно-правовой базы для использования гражданских БАС. Если чиновники не затянут подготовку необходимых документов, есть вероятность, что новая законодательная база будет принята до конца года и первые гражданские беспилотники тяжелого класса начнут работать в России уже на следующий год.