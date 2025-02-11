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Posted 11 февраля, 09:48

Published 11 февраля, 09:48

Modified 11 февраля, 09:48

Updated 11 февраля, 09:48

ООО «БАС»: Необходимо активнее внедрять разработки отечественного производства

ООО «БАС»: Необходимо активнее внедрять разработки отечественного производства

11 февраля 2025, 09:48
Фото: пресс-служба НТИ.
В Тольятти под руководством президента РФ Владимира Путина прошло совещание, посвященное развитию беспилотных систем. В рамках встречи были определены основные направления развития этой отрасли на среднесрочную перспективу.

К 2030 году Россия должна стать одним из мировых лидеров в области беспилотных авиационных систем. Эта амбициозная задача была озвучена Владимиром Путиным во время совещания с членами правительства и ключевыми фигурами отрасли, пишет newizv.ru.

Генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих отметил, что поддержка отрасли беспилотной авиации предусмотрена в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», который стартовал в 2024 году. Основное внимание в проекте уделено развитию производственных мощностей и технологий.

По его словам, ГТЛК начала свою деятельность в области лизинга беспилотных летательных аппаратов в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а в 2024 году была назначена основным заказчиком БАС. За этот период компания вложила более 10 миллиардов рублей в производство, заказав свыше 3 тысяч дронов у 23 производителей.

Он также отметил, что из общего числа дронов большая часть была предназначена для государственного гражданского заказа, который включает поставки беспилотников федеральным и региональным органам власти и государственным компаниям.

«Уже сейчас многие государственные заказчики готовят сделки в рамках гражданского госзаказа на 2025 год», — сказал Евгений Дитрих.

Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко считает, что отсутствие качественной нормативно-правовой базы замедляет развитие данной отрасли. Формирование этой базы требует активного подхода, в том числе с использованием экспериментальных правовых режимов.

Варятченко отметил, что в тех регионах, где это обоснованно с точки зрения безопасности и имеются подходящие условия, необходимо разрешить использование дронов. Процесс открытия воздушного пространства для гражданских беспилотных аппаратов должен осуществляться с соблюдением строгих норм безопасности за счет современных технологических решений. Он также подчеркнул, что важно активнее внедрять отечественные разработки, которые уже прошли тестирование на «Архипелаге-2024», среди которых — системы обнаружения, сопровождения беспилотников и их сквозной идентификации в реальном времени.

Основным итогом совещания в Тольятти стало поручение Владимира Путина правительству разработать до 1 июня 2025 года проект нормативно-правовой базы для использования гражданских БАС. Если чиновники не затянут подготовку необходимых документов, есть вероятность, что новая законодательная база будет принята до конца года и первые гражданские беспилотники тяжелого класса начнут работать в России уже на следующий год.

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