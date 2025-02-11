ООО «БАС»: Необходимо активнее внедрять разработки отечественного производства

Варятченко отметил, что в тех регионах, где это обоснованно с точки зрения безопасности и имеются подходящие условия, необходимо разрешить использование дронов. Процесс открытия воздушного пространства для гражданских беспилотных аппаратов должен осуществляться с соблюдением строгих норм безопасности за счет современных технологических решений. Он также подчеркнул, что важно активнее внедрять отечественные разработки, которые уже прошли тестирование на «Архипелаге-2024», среди которых — системы обнаружения, сопровождения беспилотников и их сквозной идентификации в реальном времени.