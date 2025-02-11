Пермский «Авиадвигатель» передал первые моторы для испытаний на Sukhoi Superjet 100

В декабре стало известно, что в 2025 году планируется собрать 24 авиамотора, среди которых шесть ПД-8, семь ПД-14 и 11 ПС-90. В 2026 году стоит план на 104 двигателя (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90). При этом еще в мае 2024-го предполагалось, что в следующем году Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сделает 66 двигателей (24 ПД-8, 30 ПД-14 и 12 ПС-90), а в 2026 году — 126 единиц (48 ПД-8, 48 ПД-14 и 30 ПС-90).