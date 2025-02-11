Пермский «Авиадвигатель» передал первые моторы для испытаний на Sukhoi Superjet 100

Posted 11 февраля, 05:27
Published 11 февраля, 05:27
Modified 11 февраля, 05:35
Updated 11 февраля, 05:35
Пермское АО «ОДК-Авиадвигатель» передало первые двигатели ПД-8 авиазаводу им. Ю. А .Гагарина для установки на ближнемагистральный лайнер Sukhoi Superjet 100, сообщают сегодня в Ростехе. Летные испытания силовых установок в составе SJ-100 начнутся сразу после наземных отработок.
«Предприятия Ростеха <…> завершают программу импортозамещения основных систем и агрегатов самолета SJ-100. Двигатели ПД-8 переданы нашим авиастроителям в Комсомольске-на-Амуре, которые совместно с представителями ОДК проведут доводочные работы непосредственно на заводе и подготовят самолет к первому полету с отечественными силовыми установками. Наша цель − в максимально короткие сроки выйти на летные испытания и сертификацию полностью отечественного лайнера» — приводятся в релизе Ростеха слова первого заместителя гендиректора Госкорпорации Владимира Артякова.
В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, сегодня специалисты ОДК ведут работы по созданию на базе ПД-8 отечественной силовой установки для тяжелых транспортных вертолетов. В 2023 году глава ОДК Юрий Слюсарь заявлял, что первый полёт самолёта SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года. Пока в сертификационных испытаниях участвует частично импортозамещенный SJ-100, который летает на российско-французских двигателях SaM146.
В декабре стало известно, что в 2025 году планируется собрать 24 авиамотора, среди которых шесть ПД-8, семь ПД-14 и 11 ПС-90. В 2026 году стоит план на 104 двигателя (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90). При этом еще в мае 2024-го предполагалось, что в следующем году Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сделает 66 двигателей (24 ПД-8, 30 ПД-14 и 12 ПС-90), а в 2026 году — 126 единиц (48 ПД-8, 48 ПД-14 и 30 ПС-90).