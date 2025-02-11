Пермский ЧОП закупил оружие для борьбы с дронами

Ружья предназначены для подавления БПЛА — их принудительной посадки или возврата в точку запуска. «Высокотехнологичная модель представляет собой версию системы, которая может действовать на большей дальности. Такие системы могут использоваться в городских или полевых условиях. Для обнаружения, идентификации и сигнализации о приближении дронов были приобретены ручные портативные детекторы дронов», — говорится на сайте ЧОП.