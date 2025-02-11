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Posted 11 февраля, 07:29

Published 11 февраля, 07:29

Modified 11 февраля, 07:31

Updated 11 февраля, 07:31

Пермский ЧОП закупил оружие для борьбы с дронами

Пермский ЧОП закупил оружие для борьбы с дронами

11 февраля 2025, 07:29
Фото: cerbergroup.ru.
В арсенале компании появились детекторы для обнаружения беспилотников.

В Перми ЧОП «Цербер» закупило для работников антидроновые ружья. Также в арсенале фирмы появились детекторы для обнаружения беспилотников.

Ружья предназначены для подавления БПЛА — их принудительной посадки или возврата в точку запуска. «Высокотехнологичная модель представляет собой версию системы, которая может действовать на большей дальности. Такие системы могут использоваться в городских или полевых условиях. Для обнаружения, идентификации и сигнализации о приближении дронов были приобретены ручные портативные детекторы дронов», — говорится на сайте ЧОП.

Полеты дронов над Пермским краем запрещены с 1 декабря 2022 года. Исключения составляют вылеты в интересах органов госвласти и местного самоуправления, а также контроля состояния коммунальных и энергетических объектов. Официальных сообщений об атаках украинских БПЛА на территорию региона пока не было.

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#Пермский край#Дроны#Чоп#БПЛА#Атака бпла
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