Пермяка осудят за преступление 22-летней давности

Вечером 25 июля 2002 года злоумышленник и его знакомый, находясь на одной из автобусных остановок в Орджоникидзевском районе Перми в состоянии алкогольного опьянения, решили отобрать бутылку со спиртосодержащей жидкостью у ранее незнакомого 53-летнего мужчины. Они нанесли ему удары руками, ногами, стеклянной бутылкой, а также осколком стекла в область головы и тела. Завладев бутылкой со спиртосодержащей жидкостью, молодые люди с места преступления скрылись.