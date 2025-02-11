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Posted 11 февраля, 12:57

Published 11 февраля, 12:57

Modified 11 февраля, 12:59

Updated 11 февраля, 12:59

Пермяка судят за нанесение смертельных побоев на остановке в 2002 году

Пермяка осудят за преступление 22-летней давности

11 февраля 2025, 12:57
Фото: 1MI.

Пермяка судят за нанесение смертельных побоев на остановке в 2002 году

Мужчине было 18 лет, когда в 2002 году он избил незнакомца, после чего тот умер в больнице.

В Перми мужчина предстанет перед судом за избиение незнакомца в 2002 году. От полученных травм жертва скончалась, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером 25 июля 2002 года злоумышленник и его знакомый, находясь на одной из автобусных остановок в Орджоникидзевском районе Перми в состоянии алкогольного опьянения, решили отобрать бутылку со спиртосодержащей жидкостью у ранее незнакомого 53-летнего мужчины. Они нанесли ему удары руками, ногами, стеклянной бутылкой, а также осколком стекла в область головы и тела. Завладев бутылкой со спиртосодержащей жидкостью, молодые люди с места преступления скрылись.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался 27 июля 2002 года в медицинском учреждении.

Спустя 22 года благодаря совместным усилиям следователей и следователей-криминалистов регионального следственного управления СК России удалось выстроить систему доказательств, изобличающих мужчин в совершении особо тяжкого преступления, совершенного в прошлые годы, всесторонне и объективно установить все обстоятельства произошедшего. Под тяжестью неопровержимых доказательств злоумышленник дал признательные показания.

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Уголовное преследование в отношении второго фигуранта прекращено в связи с его смертью.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В январе следователи в Прикамье раскрыли убийство, совершенное в 1997 году. Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) мужчины.

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#Общество#Суд#Пермь#Убийство
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