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Posted 11 февраля, 09:07

Published 11 февраля, 09:07

Modified 11 февраля, 09:10

Updated 11 февраля, 09:10

Взрыв на котельной в Вильве произошел 11 февраля

Прокуратура организовала проверку по факту взрыва на котельной в Вильве

11 февраля 2025, 09:07
Фото: ВКонтакте/Камские зори.

Взрыв на котельной в Вильве произошел 11 февраля

Сюжет
Добрянка
В результате взрыва есть травмированные

Прокуратура Добрянки организовала проверку по факту происшествия на котельной в Вильве. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.

Авария на котельной в пос. Вильва, которая обеспечивает теплом ряд социальных объектов на территории населенного пункта произошла сегодня, 11 февраля, в районе полудня.

На место выехал работник городской прокуратуры для координации деятельности оперативных служб и правоохранительных органов.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

По данным МЧС на улице Школьная в посёлке Вильва в здании котельной в результате избыточного давления в котле произошел его разрыв без последующего горения.

Повреждена стена на площади 2 кв. м., два человека травмированы.

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#Происшествия#Прокуратура#Добрянка
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