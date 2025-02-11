Прокуратура организовала проверку по факту взрыва на котельной в Вильве

Posted 11 февраля, 09:07
Published 11 февраля, 09:07
Modified 11 февраля, 09:10
Updated 11 февраля, 09:10
Прокуратура Добрянки организовала проверку по факту происшествия на котельной в Вильве. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.
Авария на котельной в пос. Вильва, которая обеспечивает теплом ряд социальных объектов на территории населенного пункта произошла сегодня, 11 февраля, в районе полудня.
На место выехал работник городской прокуратуры для координации деятельности оперативных служб и правоохранительных органов.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
По данным МЧС на улице Школьная в посёлке Вильва в здании котельной в результате избыточного давления в котле произошел его разрыв без последующего горения.
Повреждена стена на площади 2 кв. м., два человека травмированы.