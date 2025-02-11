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Posted 11 февраля, 16:49

Published 11 февраля, 16:49

Modified 11 февраля, 16:51

Updated 11 февраля, 16:51

В Пермском крае с начала 2024 года четыре раза приостанавливали продажу семян

Против «Блондинчика» и «Медового поцелуя». В Чусовом прекратили продажу семян

11 февраля 2025, 16:49
Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю..

В Пермском крае с начала 2024 года четыре раза приостанавливали продажу семян

Семенной материал не сертифицирован для использования в России

С 1 января по 10 февраля этого года на территории Пермского края объявлено четыре предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства при реализации и использовании семян сельскохозяйственных растений. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Нарушителями действующего законодательства предлагались к реализации 16 сортов семян сельскохозяйственных растений, не включённых в Государственный реестр сортов и гибридов в РФ.

Так, в ходе проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований в Чусовом выявлена продажа пакетированных семян овощных культур в интернет-магазине Wildberries с нарушением требований законодательства в области семеноводства.

Установлено, что к реализации были предложены сорта томата «Бонсай микро F1», «Балкони ред F1». моркови «Медовый поцелуй», «Рамоса», огурца «Северный поток F1», «Блондинчик», которые не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ.

Собственнику продукции было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства.

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