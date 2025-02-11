Против «Блондинчика» и «Медового поцелуя». В Чусовом прекратили продажу семян

Posted 11 февраля, 16:49
Published 11 февраля, 16:49
Modified 11 февраля, 16:51
Updated 11 февраля, 16:51
С 1 января по 10 февраля этого года на территории Пермского края объявлено четыре предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства при реализации и использовании семян сельскохозяйственных растений. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Нарушителями действующего законодательства предлагались к реализации 16 сортов семян сельскохозяйственных растений, не включённых в Государственный реестр сортов и гибридов в РФ.
Так, в ходе проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований в Чусовом выявлена продажа пакетированных семян овощных культур в интернет-магазине Wildberries с нарушением требований законодательства в области семеноводства.
Установлено, что к реализации были предложены сорта томата «Бонсай микро F1», «Балкони ред F1». моркови «Медовый поцелуй», «Рамоса», огурца «Северный поток F1», «Блондинчик», которые не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ.
Собственнику продукции было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства.