Против «Блондинчика» и «Медового поцелуя». В Чусовом прекратили продажу семян

С 1 января по 10 февраля этого года на территории Пермского края объявлено четыре предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства при реализации и использовании семян сельскохозяйственных растений. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.