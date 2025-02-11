ПЦБК увеличила объёмы производства бумаги, картона и гофропродукции

Posted 11 февраля, 07:00
Published 11 февраля, 07:00
Modified 11 февраля, 07:00
Updated 11 февраля, 07:00
В 2024 году Пермская целлюлозно-бумажная компания выпустила рекордную 331 тыс. тонну бумаги для гофрирования и картона для плоских слоёв, а также нарастила объёмы производства гофропродукции — до 277,5 млн кв. метров.
По итогам года предприятие сохранило свои позиции в десятке крупнейших производителей отечественного рынка тарных картонов и гофроупаковки. Вместе с увеличением объёмов ПЦБК освоила выпуск новой продукции — бумаги и картона низких граммажей с удельной массой 90 и 100 грамм на кв. метр. Это, в свою очередь, способствует снижению веса конечного продукта — гофроупаковки — при сохранении его качественных характеристик.
Как отмечает генеральный директор ПЦБК Юрий Марков, компания достигла высоких результатов благодаря комплексной модернизации оборудования, повышению эффективности процессов и снижению издержек.
«В 2024 году мы преодолели рубеж 90 г/м2, в этом году нам предстоит выйти на отгрузку товарных партий продукции с удельной массой 80 г/м2. Низкие граммажи предъявляют новый уровень требований к оборудованию, автоматизации, планированию производства и системе контроля качества. Всё это станет основными векторами нашей работы в 2025 году», — отметил Юрий Марков.
Вместе с развитием картонно-бумажного производства на ПЦБК продолжится модернизация площадок по выпуску гофропродукции. В частности, компания планирует установить новую производственную линию, а также провести глубокую модернизацию существующего оборудования. В результате предприятие сможет выпускать дополнительные 2,8 млн. кв. метров гофроупаковки в месяц.
Компания сохраняет позиции и на внешних рынках. В 2024 году ПЦБК отгрузила 15,5 тыс. тонн бумаги и картона за рубеж. Основные направления поставки — это Китай, Казахстан и Азербайджан.
Финансовые показатели ПЦБК также увеличились: объём выручки за 2024 год составил 22 млрд. рублей, а объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней превысил 3,9 млрд. рублей. По итогам 2025 года в компании ожидают увеличение поступлений на уровне 22,5 млрд. рублей.