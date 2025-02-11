ПЦБК увеличила объёмы производства бумаги, картона и гофропродукции

По итогам года предприятие сохранило свои позиции в десятке крупнейших производителей отечественного рынка тарных картонов и гофроупаковки. Вместе с увеличением объёмов ПЦБК освоила выпуск новой продукции — бумаги и картона низких граммажей с удельной массой 90 и 100 грамм на кв. метр. Это, в свою очередь, способствует снижению веса конечного продукта — гофроупаковки — при сохранении его качественных характеристик.