Работодатели Прикамья чаще всего нарушают пенсионное законодательство

Posted 11 февраля, 10:23
Published 11 февраля, 10:23
Modified 11 февраля, 10:25
Updated 11 февраля, 10:25
В Пермском крае в 2024 году работодатели совершили более 15 тысяч нарушений трудового законодательства. Проанализировали статистику штрафов за нарушения в Инспекции труда по Пермскому краю.
Наиболее распространенными нарушениями трудового законодательства в 2024 году стали:
— нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (14 792 постановления по ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП РФ);
— невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, либо установление заработной платы ниже МРОТ (188 постановлений по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ);
— уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем (112 постановлений по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ);
— непроведение обучения и инструктирования работников по охране труда, непроведение медицинских осмотров (424 постановления ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ);
— необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (174 постановления по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ).
В Гострудинспекции напоминают, что за повторные нарушения трудового законодательства, допущенные руководителями организаций или индивидуальными предпринимателями в течение года, предусмотрена дисквалификация.
В 2024 году в Государственную инспекцию труда в Пермском крае поступило 3 524 обращений граждан. Большую часть составили обращения по вопросам оплаты труда — 1 374.