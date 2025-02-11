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Posted 11 февраля, 10:23

Published 11 февраля, 10:23

Modified 11 февраля, 10:25

Updated 11 февраля, 10:25

В Пермском крае чаще всего работодатели нарушают пенсионное законодательство

Работодатели Прикамья чаще всего нарушают пенсионное законодательство

11 февраля 2025, 10:23
Фото: Яндекс Карты..

В Пермском крае чаще всего работодатели нарушают пенсионное законодательство

На втором месте — невыплата заработной платы или её установление ниже МРОТ.

В Пермском крае в 2024 году работодатели совершили более 15 тысяч нарушений трудового законодательства. Проанализировали статистику штрафов за нарушения в Инспекции труда по Пермскому краю.

Наиболее распространенными нарушениями трудового законодательства в 2024 году стали:

— нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (14 792 постановления по ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП РФ);

— невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, либо установление заработной платы ниже МРОТ (188 постановлений по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ);

— уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем (112 постановлений по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ);

— непроведение обучения и инструктирования работников по охране труда, непроведение медицинских осмотров (424 постановления ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ);

— необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (174 постановления по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

В Гострудинспекции напоминают, что за повторные нарушения трудового законодательства, допущенные руководителями организаций или индивидуальными предпринимателями в течение года, предусмотрена дисквалификация.

В 2024 году в Государственную инспекцию труда в Пермском крае поступило 3 524 обращений граждан. Большую часть составили обращения по вопросам оплаты труда — 1 374.

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#Экономика#Пермь#Рынок труда#Труд
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