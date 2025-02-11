Саратовскую область атаковали БПЛА. Есть повреждения

Сегодня утром, 11 февраля, телеграм-каналы сообщили об атаках дронов сразу на два города Саратовской области. По словам жителей регионального центра, был атакован «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» в Заводском районе города. После этого там видели дым, сообщает «Осторожно, новости».