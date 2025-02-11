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Posted 11 февраля, 03:47

Published 11 февраля, 03:47

Modified 11 февраля, 03:49

Updated 11 февраля, 03:49

Саратовскую область атаковали БПЛА. Есть повреждения

Саратовскую область атаковали БПЛА. Есть повреждения

11 февраля 2025, 03:47
Фото: Изображение Midjourney.
Под удар попало промышленное предприятие.

Сегодня утром, 11 февраля, телеграм-каналы сообщили об атаках дронов сразу на два города Саратовской области. По словам жителей регионального центра, был атакован «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» в Заводском районе города. После этого там видели дым, сообщает «Осторожно, новости».

Глава области Роман Бусаргин сообщает, что в результате атаке есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. По предварительным данным, пострадавших нет. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Беспилотники ликвидированы силами ПВО.

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#Беспилотники#БПЛА#Атака бпла
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