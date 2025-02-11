Узнали, когда уссурийский полиграф проснется и продолжит пожирать пермские пихты

Наиболее эффективным методом борьбы с вредным жучком пока остается уборка свежезаселенных деревьев

в формирующихся очагах. В насаждениях, поврежденных уссурийским полиграфом, были назначены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 283,8 га. Из них в 2022 году — на 28 га, в 2023 году — на 134,7 га, а в 2024 году — на 121,1 га.