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Posted 11 февраля, 02:05

Published 11 февраля, 02:05

Modified 11 февраля, 07:07

Updated 11 февраля, 07:07

Узнали, когда уссурийский полиграф проснется и продолжит пожирать пермские пихты

Узнали, когда уссурийский полиграф проснется и продолжит пожирать пермские пихты

11 февраля 2025, 02:05
Фото: 1MI.
Площадь поврежденных жуком насаждений составляет более 3 тыс. га.

В Минприроды Пермского края Properm.ru рассказали, когда проснется уссурийский полиграф и приступит к дальнейшему уничтожению хвойных деревьев региона. Это произойдет ранней весной, как только в лесу сойдет две трети снежного покрова.

Зимой уссурийский полиграф не активен. Он зимует под корой деревьев и способен переносить очень низкие температуры до -50°С.

Наиболее эффективным методом борьбы с вредным жучком пока остается уборка свежезаселенных деревьев
в формирующихся очагах. В насаждениях, поврежденных уссурийским полиграфом, были назначены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 283,8 га. Из них в 2022 году — на 28 га, в 2023 году — на 134,7 га, а в 2024 году — на 121,1 га.

Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на территории Добрянского, Пермского, Осинского и Чайковского лесничеств на общей площади 115,7 га. На 2025 год запланированы санитарные рубки еще 168,1 га 
в лесах, пораженных жучком.

На сегодняшний день уссурийский полиграф поразил пихты на 23 территориях 43 муниципальных образований Пермского края. Площадь поврежденных насаждений составляет более 3 тыс. га.

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#Лес#Природа#Полиграф#Уссурийский полиграф#Жук-полиграф
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