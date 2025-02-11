Узнали, когда уссурийский полиграф проснется и продолжит пожирать пермские пихты

Posted 11 февраля, 02:05
Published 11 февраля, 02:05
Modified 11 февраля, 07:07
Updated 11 февраля, 07:07
В Минприроды Пермского края Properm.ru рассказали, когда проснется уссурийский полиграф и приступит к дальнейшему уничтожению хвойных деревьев региона. Это произойдет ранней весной, как только в лесу сойдет две трети снежного покрова.
Зимой уссурийский полиграф не активен. Он зимует под корой деревьев и способен переносить очень низкие температуры до -50°С.
Наиболее эффективным методом борьбы с вредным жучком пока остается уборка свежезаселенных деревьев
в формирующихся очагах. В насаждениях, поврежденных уссурийским полиграфом, были назначены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 283,8 га. Из них в 2022 году — на 28 га, в 2023 году — на 134,7 га, а в 2024 году — на 121,1 га.
Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на территории Добрянского, Пермского, Осинского и Чайковского лесничеств на общей площади 115,7 га. На 2025 год запланированы санитарные рубки еще 168,1 га
в лесах, пораженных жучком.
На сегодняшний день уссурийский полиграф поразил пихты на 23 территориях 43 муниципальных образований Пермского края. Площадь поврежденных насаждений составляет более 3 тыс. га.