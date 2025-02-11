В электричке «Финист» пермяки будут играть на баяне и мерить волшебные сапоги

Posted 11 февраля, 10:27
Published 11 февраля, 10:27
Modified 11 февраля, 10:29
Updated 11 февраля, 10:29
27 февраля в кольцевом пригородном поезде будут праздновать Масленицу. Об этом сообщает Пермская пригородная компания. Необычная электричка отходит от станции Пермь-2. В 13.25 на вокзале у пригородных касс пассажиров встретят скоморохи.
Развлекательная программа развернется прямо в вагонах. Путешественников ждут: частушки в сарафанах, «Угадай мелодию» на баяне, интерактивное шоу, конкурс «Блины с переворотом», фотосессия в волшебных сапожках и чай с баранками.
Совершив обход вокруг города, обратно поезд прибудет 15.22.