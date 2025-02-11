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Posted 11 февраля, 10:27

Published 11 февраля, 10:27

Modified 11 февраля, 10:29

Updated 11 февраля, 10:29

В электричке «Финист» пермяки будут играть на баяне и мерить волшебные сапоги

В электричке «Финист» пермяки будут играть на баяне и мерить волшебные сапоги

11 февраля 2025, 10:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Праздник
Вокруг Перми пустят масленичную электричку с народными забавами.

27 февраля в кольцевом пригородном поезде будут праздновать Масленицу. Об этом сообщает Пермская пригородная компания. Необычная электричка отходит от станции Пермь-2. В 13.25 на вокзале у пригородных касс пассажиров встретят скоморохи.

Развлекательная программа развернется прямо в вагонах. Путешественников ждут: частушки в сарафанах, «Угадай мелодию» на баяне, интерактивное шоу, конкурс «Блины с переворотом», фотосессия в волшебных сапожках и чай с баранками.

Совершив обход вокруг города, обратно поезд прибудет 15.22.

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#Праздник#Масленица#Ржд#Поезда
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