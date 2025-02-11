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Posted 11 февраля, 12:31

Published 11 февраля, 12:31

Modified 11 февраля, 12:33

Updated 11 февраля, 12:33

Главный ледовый городок Перми посетили более 550 тысяч человек

В новогодние праздники главную пермскую ёлку посетило более 550 тысяч человек

11 февраля 2025, 12:31
Фото: properm.ru.

Главный ледовый городок Перми посетили более 550 тысяч человек

Сюжет
Ледовый городок
Это на 24% больше, чем годом ранее.

Ледовый комплекс на пермской эспланаде завершил свою работу. На эспланаде уже идет демонтаж украшений, отмечают в мэрии.

Главный ледовый городок на эспланаде начал работу 30 декабря, в этом году он был посвящен гостеприимству и получил название «Большое пермское чаепитие». С 30 декабря по 9 февраля включительно комплекс принял около 559 тыс. посетителей, посчитали городские власти.

На площадке центрального ледового комплекса были размещены 14 ледовых объектов, 10 горок с высотой ската до 3 метров и девять эксклюзивных декораций в виде десертов. Сейчас на эспланаде проводят работы по снятию светового купола и украшений центральной ели. В главном ледовом городке отключают иллюминацию.

По данным властей города, в прошлом году главный ледовый городок посетили более 450 тысяч жителей и гостей Перми. Таким образом, число посетителей городка в этом году увеличилось на 24%.

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#Пермь#Ледовый городок#Эспланада#Праздники
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