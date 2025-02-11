В новогодние праздники главную пермскую ёлку посетило более 550 тысяч человек

Posted 11 февраля, 12:31
Published 11 февраля, 12:31
Modified 11 февраля, 12:33
Updated 11 февраля, 12:33
Ледовый комплекс на пермской эспланаде завершил свою работу. На эспланаде уже идет демонтаж украшений, отмечают в мэрии.
Главный ледовый городок на эспланаде начал работу 30 декабря, в этом году он был посвящен гостеприимству и получил название «Большое пермское чаепитие». С 30 декабря по 9 февраля включительно комплекс принял около 559 тыс. посетителей, посчитали городские власти.
На площадке центрального ледового комплекса были размещены 14 ледовых объектов, 10 горок с высотой ската до 3 метров и девять эксклюзивных декораций в виде десертов. Сейчас на эспланаде проводят работы по снятию светового купола и украшений центральной ели. В главном ледовом городке отключают иллюминацию.
По данным властей города, в прошлом году главный ледовый городок посетили более 450 тысяч жителей и гостей Перми. Таким образом, число посетителей городка в этом году увеличилось на 24%.