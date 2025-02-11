В новогодние праздники главную пермскую ёлку посетило более 550 тысяч человек

На площадке центрального ледового комплекса были размещены 14 ледовых объектов, 10 горок с высотой ската до 3 метров и девять эксклюзивных декораций в виде десертов. Сейчас на эспланаде проводят работы по снятию светового купола и украшений центральной ели. В главном ледовом городке отключают иллюминацию.