В одном из муниципалитетов Пермского края взорвалась котельная. Фото

Posted 11 февраля, 08:23
Published 11 февраля, 08:23
Modified 11 февраля, 08:25
Updated 11 февраля, 08:25
В посёлке Вильва Добрянского округа произошла авария на котельной, которая обеспечивала теплом социальные объекты и магазины. Об этом сообщает газета «Камские зори»
Как сообщает издание, во время аварии работники котельной получили незначительные ожоги, которые не угрожают их жизни. Судя по фото, оборудование котельной восстановлению не подлежит.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, медики и другие службы. Причины аварии устанавливаются.
В начале февраля света и отопления из-за аварии на ЛЭП лишились Кизел, Углеуральск и Ныроб.