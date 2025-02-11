В Перми в марте начнут функционировать два временных автобусных маршрута

Posted 11 февраля, 15:06
Published 11 февраля, 15:06
Modified 11 февраля, 15:08
Updated 11 февраля, 15:08
Озвучены результаты торгов на обслуживание пермских городских маршрутов №42 и №43. С 3 марта к обслуживанию этих маршрутов приступит МУП «Пермгорэлектротранс», сообщают в администрации Перми.
Работу планируется организовать по 1 июня 2025 года, когда по условиям контрактов маршруты №15 и №53 должны будут перейти на обслуживание автобусами особо большого класса.
Временные маршруты № 42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и № 43 «10-й микрорайон — Центральный рынок» будут работать параллельно с маршрутами №15 и №53 по будням в пиковые часы. Таким образом, работу маршрута №42 планируется организовать с 6:30 до 12:00 и с 15:00 до 20:40, а работу маршрута №43 — с 7:00 до 12:30 и с 15:00 до 20:00. Время работы выбрано исходя из анализа пассажиропотока на направлениях, отмечают в дептрансе.
Так, автобусный маршрут №42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» будет проходить по улицам Кировоградской, Калинина, Светлогорской, Ветлужской, Докучаева, Спешилова, Коммунальному мосту, Попова и Пушкина. В обратном направлении маршрут пройдет по улицам Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Попова, Коммунальному мосту, Спешилова, Докучаева, Ветлужской, Светлогорской, Калинина, Адмирала Ушакова, Каховской 5-й и Кировоградской.
Автобусный маршрут №43 «Центральный рынок — 10-й микрорайон» проследует по улицам Пушкина, Борчанинова, Ленина, Попова, Коммунальному мосту, Спешилова, Дороге Дружбы, Новогайвинской, Карбышева, Писарева, Вильямса, Гайвинской и Репина. В обратном направлении маршрут пройдет по улицам Репина, Гайвинской, Вильямса, Писарева, Карбышева, Новогайвинской, Дороге Дружбы, Спешилова, Коммунальному мосту, Попова и Пушкина.
К концу 2025 года планируют запустить на линии 100 автобусов-гармошек — на наиболее загруженных маршрутах.