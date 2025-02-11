В Перми в марте начнут функционировать два временных автобусных маршрута

Временные маршруты № 42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и № 43 «10-й микрорайон — Центральный рынок» будут работать параллельно с маршрутами №15 и №53 по будням в пиковые часы. Таким образом, работу маршрута №42 планируется организовать с 6:30 до 12:00 и с 15:00 до 20:40, а работу маршрута №43 — с 7:00 до 12:30 и с 15:00 до 20:00. Время работы выбрано исходя из анализа пассажиропотока на направлениях, отмечают в дептрансе.