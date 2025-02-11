В Пермском крае пенсионер седьмой месяц живет без света, имея переплату по счетам

Posted 11 февраля, 08:25
Published 11 февраля, 08:25
Modified 11 февраля, 08:28
Updated 11 февраля, 08:28
Пенсионер Владимир Носков живет в деревне Терешата, на улице Терешатской. На его участке, кроме бани и дома, есть сараи, мастерская, в общем, обычный деревенский житель. Здесь, в Терешатах, земли принадлежали когда-то колхозу, потом их раздали, распродали.
В 1991 году Носков купил участок, зарегистрировал его как дачу, поставил бытовку, в нее — счетчик, заключил договор на оплату электроэнергии. И начал строить жилой дом. Для строительства дома имеющейся электроэнергии не хватало. Обратился к энергетикам, те сказали, что подключат, если он сам построит ЛЭП от трансформаторной подстанции до участка. В итоге до своего участка линию электропередач ЛЭП -04 Кв протяженностью девять опор Носков строил сам, своими силами и за свой счет. И в 1992 году ему открыли еще один лицевой счет, выдали книжку — на потребление электроэнергии в доме. Так у него получилось два счетчика (в доме и в той самой бытовке, ставшей мастерской). В 1995 году он открыл еще один личный счет и стал платить за свет в своем гараже в Карагае.
По всем счетам платил вовремя. В гараже потребления электроэнергии не было, переносил «нулевые» показатели счетчика из месяца в месяц. Весной 2024 года сетевики отрубили кабель, ведущий в гараж. Как будто бы в связи с тем, что пенсионер сам попросил об этом.
«Никаких заявлений на отключение электроэнергии в гараже я не писал, — сокрушается Владимир Носков, — зачем мне это делать? Никто меня не предупреждал об этом отключении, никаких долгов нет. Просто отрубили кабель топором».
Просил восстановить энергоснабжение, снова подключить гараж, но ему ничего не подключили, отправили в «энергонадзор». В июле он просил вернуть свет в гараж, но ему отказали, причин, по его словам, не объяснили.
7 августа 2024 года вечером к нему домой, в Терешата, приехали работники Карагайского участка Очерских сетей — с проверкой. Владимир Носков показал им обе книжки, оплаты по ним, они осмотрели счетчики, сняли показания, уехали, претензий не было.
На следующий день мужчина оплатил на всякий случай электроэнергию, по показаниям счетчиков, которые накануне сняли работники Очерских сетей Карагайского участка. Платежи у него приняли без каких либо претензий, о какой либо задолженности ничего не сообщили. Задолженности по коммунальной услуге не было совсем.
«Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными приборов учета энергии. Расчетные книжки заполняются потребителем Носковым. В книжках указывается показания приборов учета, расход потребленной энергии, тариф, цена за 1 Кв, итоговая сумма к оплате за потребленную электроэнергию. Операторы проверяют, сверяют показания, после чего принимают оплату и отбивают чек, который сами прикрепляют к расчетной книжке. При оплате за потребленную электроэнергию претензий операторами не предъявлялись. Никакой дополнительной сверки не производилось, задолженности не было», — рассказывает депутат Карагайской муниципальной думы Владимир Кожевников. Он взялся помогать пенсионеру после того, как тот к нему обратился.
12 августа 2024 года у Владимира Носкова отключили свет. И в доме, и в мастерской. По его словам, никакого предварительного извещения об отключении электроэнергии не было.
«Мне никаких предупреждений (уведомлений) не вручали. При этом можно было ввести режим ограничения энергопотребления (перевести с 380 В на 220 В), а не отключать жилое помещение и мастерскую от энергоснабжения полностью! Если уж им так надо на мне экономить», — расстраивается Владимир Носков.
После переписок и встреч с энергетиками выяснилось, что по одному из счетов (на мастерскую) у Носкова переплата, а по второму (на дом) задолженность. Причем переплата составляет больше 2 тыс. рублей, а задолженность примерно 2 тыс. рублей. Что произошло с отключением света в гараже, вообще не понятно.
«Сюрреализм какой-то, — удивляется депутат Владимир Кожевников, — арифметика же простая! Он переплатил больше 2 тыс. рублей, и должен 2 тыс. рублей. Так нет никакого долга! Услуга — электроснабжение — не делится на количество счетчиков на участке. И отказывать в предоставлении этой услуги не имеют права. Мы считаем, что оператор, принимающий платежи, как-то неправильно их распределил, не выполнил свои обязанности. А Носкову обрезали провода ни за что ни про что».
Обращения в прокуратуру ничего не дали, надзорный орган перенаправил жалобу Носкова в Жилищную инспекцию, там ее продержали 30 дней и ответили, что они не имеют права проводить проверки, связанные с отключением ресурсов, вроде как, это в прокуратуру надо обратиться. Носков повторно обратился в прокуратуру, а параллельно в суд. Надзорный орган прислал ответ, что раз суд идет, то пусть суд и разбирается.
Суд идет с декабря 2024 года. Всё это время никто не задумывается, как жить старику — дома сейчас не больше 10 градусов тепла, воды нет, так как насос из-за отсутствия электроэнергии не работает, в мастерскую не зайти, там всё вымерзло. Заряжает мобильный телефон у добрых людей, а за интернетом ходит в муниципальную библиотеку.
В суде энергетики зачем-то требовали у Носкова доказательства на право собственности объектов недвижимости, утверждали, что истец обязан заключить договор энергоснабжения (то есть долги есть, а договоров нет?). Владимир Кожевников считает, что энергетики затягивают процесс намеренно, ведь суд даст оценку действиям (бездействию) ПО Очерские электросети филиала ОАО «МРСК Урала», ПАО «Пермэнергосбыт» при соблюдении прав Носкова.
В ПАО «Пермэнергосбыт» Properm.ru пояснили, что счетов, действительно, два, и по одному из них переплата, а по второму задолженность. Лицевой счет «мастерской», по данным энергетиков, зарегистрирован на другого человека (по всей видимости, умершей жены), на счету есть переплата — 2528,23 рубля. По словам энергетиков, собственнику объекта надо было написать заявление о переносе средств, приложив документы о праве собственности. Почему раньше старику этого никто не объяснил, непонятно. Но в ПАО «Пермэнергосбыт» пояснили, что разберутся.
За дом на 10 июня, по данным энергетиков, Носков был должен 1378,25 рублей. Критичный долг для такого объекта, после которого стартует процедура отключения, на сегодня составляет 1181 рубль. Сейчас Носков должен — 5328 рублей, в том числе возмещение затрат на отключение — 3000 рублей. Начисления за свет в доме, по данным энергетиков, производятся по нормативу, поскольку установленный прибор учета давно вышел за межповерочный интервал.
Что касается гаража в Карагае, то он был отключен еще в январе 2019 года по заявлению самого потребителя. Начислений по счету нет, баланс нулевой. Заявления не сохранилось, потому что срок хранения таких документов — три года. Кто и когда «вырубил» обесточенный кабель определить спустя 6 лет, по данным энергетиков, сложно.