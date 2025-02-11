В Пермском крае пенсионер седьмой месяц живет без света, имея переплату по счетам

В 1991 году Носков купил участок, зарегистрировал его как дачу, поставил бытовку, в нее — счетчик, заключил договор на оплату электроэнергии. И начал строить жилой дом. Для строительства дома имеющейся электроэнергии не хватало. Обратился к энергетикам, те сказали, что подключат, если он сам построит ЛЭП от трансформаторной подстанции до участка. В итоге до своего участка линию электропередач ЛЭП -04 Кв протяженностью девять опор Носков строил сам, своими силами и за свой счет. И в 1992 году ему открыли еще один лицевой счет, выдали книжку — на потребление электроэнергии в доме. Так у него получилось два счетчика (в доме и в той самой бытовке, ставшей мастерской). В 1995 году он открыл еще один личный счет и стал платить за свет в своем гараже в Карагае.